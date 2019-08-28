Футбол
REGNUMКапитан «Шахтёра» Тайсон попросил отпустить его в «Рому»
Бразильский форвард и капитан «Шахтёра» Тайсон попросил отпустить его в «Рому». Об этом он написал на своей странице в Instagram.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:53, Вашингтон
Политика
Путин и Эрдоган показались на Су-57
Утро.ru вчера в 07:01
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
Происшествия
Под завалами здания в Новосибирске нашли второго погибшего
Второй погибший рабочий найден на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой МЧС РФ.
Коммерсантъ 05:04
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября.
Известия 04:55
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Российская газета 02:54
Экономика
«О’кей» получила прибыль в I полугодии против убытка годом ранее
Выручка группы за отчетный период выросла на 2,2% в годовом выражении — до 79,88 млрд руб. EBITDA группы увеличилась на 3,9% и составила 6,34 млрд руб. Чистый долг ГК "О’кей" по состоянию на конец первого полугодия 2019 года составил 29,7 млрд руб. против 32 млрд руб. на конец аналогичного периода 2018 года.
Rambler News Service вчера в 06:33
Наука
6 простых привычек, которые повышают риск заболеть раком
В следующий раз подумайте дважды: недавнее мета-исследование, опубликованное в «Международном журнале онкологии», показало, что постоянное употребление горячих напитков повышает риск развития рака пищевода.
Популярная механика 05:11
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Экономика
Банк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК
Банк России 28 августа выпускает в обращение памятную монету, которая посвящена 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова.
ТАСС 04:00
Технологии
РЖД продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»
Специалисты Российских железных дорог (РЖД) продемонстрировали новый беспилотный поезд «Ласточка», сообщается на официальном сайте РЖД.
Вечерняя Москва 05:02
Технологии
Telegram выпустит свою криптовалюту Gram
По сообщениям СМИ, мессенджер Telegram выпустит свою криптовалюту Gram в течение ближайших 2 месяцев.
ФедералПресс вчера в 21:46
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Происшествия
Жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда
Двоих жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 05:11
Авто
На МАКС показали VIP-вертолет в стиле Aurus
Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.
Мойка78 вчера в 10:42
Авто
Geely привезет в Россию новый бюджетный кроссовер SX11
Продажи нового компактного кроссовера Geely стартовали в Китае ещё осенью 2018 года, на домашнем рынке модель известна как Binyue.
Тарантас Ньюс 01:31
Футбол
Иско получил мышечную травму и выбыл на три недели
По информации СМИ, восстановление займет у Иско около трех недель. Это уже не первая мышечная травма среди игроков «Реала».
Sport24.ru 05:40
Происшествия
Судью на Урале отправили под суд вслед за сыном
Первое антикоррупционное 04:01
Игры
Появились системные требования Borderlands 3
Студия Gearbox Software назвала системные требования PC-версии Borderlands 3.
Городской портал Новый Нижний 03:20
Транспорт
Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки
В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе.
Газета.Ru 01:32
Авто
BMW X6 получил особый цвет Vantablack
Новое поколение кроссовера получило особое покрытие Vantablack VBx2, которое поглощает более 99% видимого света, что делает его самым черным цветом в мире.
SpeedMe вчера в 23:22
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06