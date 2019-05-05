РУСАДА не имеет претензий к Ивановичу после конфликтаНева Спорт 11:04

Российское антидопинговое агентство РУСАДА не собирается продолжать конфликт с защитником футбольного клуба «Зенит» Браниславом Ивановичем из-за сдачи допинг-пробы. Об этом сообщает агентство ТАСС. По информации СМИ, претензий у РУСАДА нет потому, что тест был сдан согласно инструкции.

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РУСАДА не имеет претензий к Ивановичу после конфликта

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