Футбол
РУСАДА не имеет претензий к Ивановичу после конфликтаНева Спорт 11:04
Российское антидопинговое агентство РУСАДА не собирается продолжать конфликт с защитником футбольного клуба «Зенит» Браниславом Ивановичем из-за сдачи допинг-пробы. Об этом сообщает агентство ТАСС. По информации СМИ, претензий у РУСАДА нет потому, что тест был сдан согласно инструкции.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Здоровье
Волгоградцам объяснили, какие продукты нельзя есть на голодный желудок
«Волгоградская правда.ру» в своем материале рассказывает, что это за продукты и чем их можно заменить.
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Лавров: Россия подтвердила солидарность с народом Венесуэлы
Москва солидарна с Каракасом и поддерживает законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.
Обновлено в 12:17
Хоккей
Чехия — Россия 1:1 (1-й перерыв)
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Музыка
Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»
Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Берлине расследуют инцидент с осквернением памятника «Родина-мать»
Полиция Берлина разбирается в инциденте с осквернением памятника "Родина-мать" на территории Трептов-парка в Берлине, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в посольстве России в Германии.
Обновлено в 11:46
Музыка
Небензя спел в ООН военные песни
Обновлено вчера в 17:46
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Автодорога частично обрушилась в ХМАО
В региональном отделении МВД уточнили, что инцидент произошел на 710-м км автодороги Нефтеюганск–Мамонтово.
Обновлено в 11:24
Футбол
ЦСКА — Динамо 2:2
Обновлено в 11:26
Космос
NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено в 08:05
Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Общество
Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога
Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Религия
Папа Римский подтвердил свое желание приехать в Россию
Обновлено в 03:16
Происшествия
В России ежегодно оправдывают около 300 арестантов СИЗО
В прошлом году были вынесены оправдательные приговоры в отношении 123 лиц, которые содержались под стражей; в отношении 13 человек дела были прекращены по реабилитирующим основаниям; в 2017 году таких было, соответственно, 114 и 52.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Противников первомайских задержаний задержали у Смольного
Сторонники Алексея Навального днем 5 мая вышли к Смольному с одиночным пикетом против задержаний на Первомайском шествии.
Обновлено в 11:35
Авто
Renault представил обновленные фургоны Renault Master и Trafic
Французская компания показала новые версии малотоннажных фургонов Master и Trafic.
Обновлено в 03:51
Политика
На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии
На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
Обновлено в 07:45
Культура
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Кино
Режиссер Юрий Быков раскритиковал третью серию «Игры престолов»
Отечественный режиссер Юрий Быков, который известен по фильмам «Дурак» и «Завод», раскритиковал третью серию финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Армия Израиля зафиксировала пуски 150 ракет из сектора Газа
Боевики за сутки выпустили 150 ракет из сектора Газа в сторону Израиля.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Экс-глава МИД Германии знает, как защитить Прибалтику от России
О новом мировом порядке, ответственности Германии за безопасность в Европе и расходах на оборону бывший вице-канцлер и экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль рассказал в интервью газете Svenska Dagbladet.
Обновлено в 04:08
Авто
Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Спорт
Рапиристка Инна Дериглазова стала победительницей этапа Кубка мира
Обновлено вчера в 17:47