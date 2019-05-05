Футбол

РУСАДА не имеет претензий к Ивановичу после конфликтаНева Спорт 11:04

Российское антидопинговое агентство РУСАДА не собирается продолжать конфликт с защитником футбольного клуба «Зенит» Браниславом Ивановичем из-за сдачи допинг-пробы. Об этом сообщает агентство ТАСС. По информации СМИ, претензий у РУСАДА нет потому, что тест был сдан согласно инструкции.
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Капитан «Зенита» Иванович устроил скандал с допинг-офицерами

Газета.Ru11:45

Источник: РУСАДА не имеет претензий к «Зениту» после ситуации с Ивановичем

ТАСС10:16

СМИ: Иванович устроил скандал во время теста на допинг

Soccer.ru07:39

У РУСАДА нет претензий к «Зениту» после ситуации с Ивановичем

Спорт-Экспресс10:30

В РУСАДА прокомментировали дебош игрока «Зенита» во время сдачи допинг-пробы

Sport.ru11:59

РУСАДА не имеет претензий к Ивановичу после конфликта

Нева Спорт11:04

РУСАДА и «Зенит» урегулировали ситуацию с поведением Ивановича во время допинг-теста

Sport24.ru08:42
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
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В региональном отделении МВД уточнили, что инцидент произошел на 710-м км автодороги Нефтеюганск–Мамонтово.
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Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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