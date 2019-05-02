Футбол

Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате ПортугалииНева Спорт 04:45

Португальский клуб «Жил Висенте» интересуется капитаном «Зенита-2». Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.
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Капитан «Зенита-2» может после Финляндии отправиться в Португалию

Фонтанка.Ру06:50

Португальский клуб интересуется защитником «Зенита-2» Артемом Вяткиным

REGNUM05:45

Капитан «Зенита-2» собрался в Португалию. В феврале он приехал из Финляндии

Спорт уик-энд04:54

СМИ: Капитан «Зенита-2» может продолжить карьеру в чемпионате Португалии

Sportbox.RU04:28

СМИ: Капитан «Зенита-2» может продолжить карьеру в чемпионате Португалии

Матч ТВ04:28

Капитаном «Зенита-2» интересуется клуб чемпионата Португалии

Sport24.ru03:50

Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате Португалии

Нева Спорт04:45
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Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
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Мужчина открыл стрельбу из ружья в Москве

Обновлено в 07:43
Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено вчера в 07:09
Политика

Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница

Господин Зеленский считает, что сейчас у Украины и России общая только граница.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Политика

Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
Обновлено в 07:04
Происшествия

В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе

По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.
Обновлено в 06:33
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Хоккей

Шипачев и Индрашис не покинут «Динамо»

Нападающие московского «Динамо» Вадим Шипачев и Микс Индрашис продлят контракты с клубом.
Обновлено в 07:02
Футбол

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Политика

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Футбол

«Арсенал» и «Валенсия» сыграют в полуфинале Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» и «Валенсия» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт в Лондоне 2 мая.
Обновлено в 05:26
Здоровье

Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники

Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
Политика

Лавров обсудил в Помпео ситуацию в Венесуэле

Согласно опубликованной информации, российский министр обсудил с американским коллегой вмешательство США в дела Венесуэлы и угрозы властям страны.
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

Обновлено в 06:13
Политика

Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича

России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено 30 апреля в 14:32
Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Общество

Кейт Миддлтон показала новые снимки подросшей Шарлотты

В честь дня рождения Кенсингтонский дворец опубликовал новые снимки принцессы Кембриджской. Фотографии сделала сама Кейт Миддлтон.
Обновлено в 07:34
Футбол

Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, но ему всё ещё доверяют

Клопп в Ливерпуле уже три с половиной года, но до сих пор не завоевал ни одного трофея.
Обновлено в 04:17
Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба

Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:22
Происшествия

В массовом ДТП под Калугой пострадали девять человек

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГИБДД, в массовой аварии ранены девять человек, среди которых шестеро детей.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Сухуме загорелась русская школа

Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась трогательными кадрами с семейной прогулки

В своем сториз Кудрявцева опубликовала очень трогательное видео с семейной прогулки.
Обновлено в 04:26
Футбол

Болельщики «Локомотива» признали Фарфана лучшим игроком апреля

Победу одержал Джефферсон Фарфан, за которого отдал голоса 9241 человек — или 72,4%. В апреле перуанец забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
Обновлено в 06:32
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Кино

«Мстители» установили рекорд по сборам в российском кинопрокате

Ранее News.ru писал о том, что более 1,5 млн человек посмотрели фильм «Мстители: Финал» в первый день проката в России.
Обновлено вчера в 09:07
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Зеленский определился с главой администрации

Обновлено вчера в 22:40
Авто

Volkswagen потерял €30 млрд из-за «дизельного скандала»

Автоконцерн Volkswagen потерял €30 млрд из-за «дизельного скандала».
Обновлено в 07:52
Политика

Белоруссия сообщила о поступлении чистой нефти из России

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» 2 мая в 12:40 поступила соответствующая стандарту нефть.
Обновлено в 08:30
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