Футбол
Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате ПортугалииНева Спорт 04:45
Португальский клуб «Жил Висенте» интересуется капитаном «Зенита-2». Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу из ружья в Москве
Обновлено в 07:43
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница
Господин Зеленский считает, что сейчас у Украины и России общая только граница.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Политика
Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе
По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.
Обновлено в 06:33
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Хоккей
Шипачев и Индрашис не покинут «Динамо»
Нападающие московского «Динамо» Вадим Шипачев и Микс Индрашис продлят контракты с клубом.
Обновлено в 07:02
Футбол
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Политика
Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Футбол
«Арсенал» и «Валенсия» сыграют в полуфинале Лиги Европы
Лондонский «Арсенал» и «Валенсия» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт в Лондоне 2 мая.
Обновлено в 05:26
Здоровье
Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники
Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
Политика
Лавров обсудил в Помпео ситуацию в Венесуэле
Согласно опубликованной информации, российский министр обсудил с американским коллегой вмешательство США в дела Венесуэлы и угрозы властям страны.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича
России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено 30 апреля в 14:32
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Общество
Кейт Миддлтон показала новые снимки подросшей Шарлотты
В честь дня рождения Кенсингтонский дворец опубликовал новые снимки принцессы Кембриджской. Фотографии сделала сама Кейт Миддлтон.
Обновлено в 07:34
Футбол
Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, но ему всё ещё доверяют
Клопп в Ливерпуле уже три с половиной года, но до сих пор не завоевал ни одного трофея.
Обновлено в 04:17
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:22
Происшествия
В массовом ДТП под Калугой пострадали девять человек
Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГИБДД, в массовой аварии ранены девять человек, среди которых шестеро детей.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Сухуме загорелась русская школа
Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась трогательными кадрами с семейной прогулки
В своем сториз Кудрявцева опубликовала очень трогательное видео с семейной прогулки.
Обновлено в 04:26
Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Фарфана лучшим игроком апреля
Победу одержал Джефферсон Фарфан, за которого отдал голоса 9241 человек — или 72,4%. В апреле перуанец забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
Обновлено в 06:32
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Кино
«Мстители» установили рекорд по сборам в российском кинопрокате
Ранее News.ru писал о том, что более 1,5 млн человек посмотрели фильм «Мстители: Финал» в первый день проката в России.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Зеленский определился с главой администрации
Обновлено вчера в 22:40
Авто
Volkswagen потерял €30 млрд из-за «дизельного скандала»
Автоконцерн Volkswagen потерял €30 млрд из-за «дизельного скандала».
Обновлено в 07:52
Политика
Белоруссия сообщила о поступлении чистой нефти из России
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» 2 мая в 12:40 поступила соответствующая стандарту нефть.
Обновлено в 08:30