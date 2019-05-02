Футбол

Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате ПортугалииНева Спорт 04:45

Португальский клуб «Жил Висенте» интересуется капитаном «Зенита-2». Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.
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Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате Португалии

Нева Спорт04:45

СМИ: Капитан «Зенита-2» может продолжить карьеру в чемпионате Португалии

Матч ТВ04:28

СМИ: Капитан «Зенита-2» может продолжить карьеру в чемпионате Португалии

Sportbox.RU04:28

Капитаном «Зенита-2» интересуется клуб чемпионата Португалии

Sport24.ru03:50

Капитан «Зенита-2» собрался в Португалию. В феврале он приехал из Финляндии

Спорт уик-энд04:54
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Музыка

Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением

В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Наука

Найдены останки первых жителей Тибета

Первыми жителями Тибета, возможно, были денисовцы, выяснили исследователи из Китайской академии наук в сотрудничестве с британскими и германскими коллегами, изучив челюсть с двумя зубами, найденную в 1980 году на Тибетском плато в центральной части Китая.
Обновлено в 04:45
Кино

Завершились съемки последнего эпизода сериала «Теория Большого взрыва»

Актеры сериала "Теория Большого взрыва" отпраздновали окончание съемок заключительного эпизода картины.
Обновлено вчера в 18:03
Музыка

Billboard выбрал лучших исполнителей года

В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Культура

Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе

Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Политика

Президенту Грузии пригрозили импичментом за отказ от военной базы США

Обновлено в 03:33
Политика

Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ

Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Происшествия

В Сухуме произошёл пожар в русской школе

В столице Абхазии Сухуме произошёл пожар в здании русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 02:20
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для иностранцев

Президент России упростил получение российского гражданства некоторым категориям иностранным граждан.
Обновлено вчера в 06:52
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Кино

Главные премьеры недели по версии «Газеты.Ru»

Рекордный старт заключительной части "Мстителей", за три дня собравшей 1 млрд рублей, и повторный выход "Жертвоприношения" Тарковского - "Газета.Ru" рассказывает о самых интересных премьерах недели в отечественном прокате.
Обновлено в 05:30
Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено вчера в 07:09
Шоу-бизнес

Киркоров отметил день рождения в Дубае с Навкой и Гагариной

В сам день рождения Киркоров находился в самолете с друзьями, сообщив в Instagram, что летит в Дубай показывать свое шоу «THE BEST».
Обновлено вчера в 19:29
Космос

Появилось видео столкновения Луны с метеоритом

Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Экономика

Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды России и Минкомсвязи России до 15 января 2021 года создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:57
Футбол

«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

Обновлено в 03:09
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Мадуро предупредил о возможном вторжении США в Венесуэлу

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в случае применения силы к протестующим Вашингтон мог бы начать операцию по военному вторжению в его страну.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Вошедшие в ТОП-10 транспортные средства по меньшей мере раз становились частью трагических событий либо освещались в теориях уфологов.
Обновлено вчера в 11:49
Хоккей

«Авангард» заключил контракт с экс-форвардом «Автомобилиста» Грачёвым

Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

«Волочкова отдыхает»: Полина Гагарина покорила сеть идеальным шпагатом

Разумеется, увидев шпагат, пользователи не смогли удержаться от сравнения Гагариной и Волочковой, которая славится в социальных сетях аналогичными фотографиями.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

В торговом центре в Иркутске произошёл пожар

Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
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