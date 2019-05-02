Футбол
Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате ПортугалииНева Спорт 04:45
Португальский клуб «Жил Висенте» интересуется капитаном «Зенита-2». Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:54, Ашберн
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:09
Политика
В Пентагоне рассказали о «закрытых дискуссиях» США с Грузией
Представитель пресс-службы американского оборонного ведомства Эрик Пэйхон в беседе с РИА Новости заявил, что Грузия является ключевым стратегическим партнёром США, между Вашингтоном и Тбилиси идёт ряд «закрытых дискуссий».
Обновлено в 16:00
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Воевавшего в Донбассе бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы
На Украине к 13 годам тюрьмы приговорили гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги за то, что он принимал участие в военных действиях на востоке Украины на стороне ополченцев.
Обновлено в 17:13
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).
Обновлено в 15:52
Футбол
Брандт может стать игроком дортмундской «Боруссии»
Полузащитник леверкузенского «Байера» Юлиан Брандт попал в сферу интересов дортумндской «Боруссии».
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП
Влад Топалов рассказал поклонникам о том, что сегодня попал в серьезное ДТП.
Обновлено в 15:00
Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1
Обновлено в 16:54
Общество
ABC (Испания): Бесерильо, пес конкистадоров, который пал в бою с индейцами (ABC.es)
Испанские конкистадоры принесли с собой в Новый Свет огромное количество предметов, предназначенных для покорения индейцев.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят
Обновлено вчера в 17:28
Футбол
Из-за перенесенного инфаркта Икер Касильяс может завершить карьеру
37-летний вратарь «Порту» восстанавливается после перенесенного на тренировке инфаркта.
Обновлено в 09:27
Футбол
Шейхи из Катара могут сократить финансирование в «ПСЖ»
Эмир Катара Тамима бин Хамад аль-Тани считает, что власти Франции недооценивают его вклад в развитие футбола, ведь с приходом в «ПСЖ» шейхов выросла стоимость прав на покупку телевизионных трансляций.
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing
Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Игры
В Borderlands 3 всё-таки будут микротранзакции, несмотря на заявление Ренди Питчфорда
Обновлено вчера в 20:41
Космос
Появилось видео столкновения Луны с метеоритом
Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Общество
В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Представитель Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов рекомендовал россиянам на майские праздники не выкладывать информацию о своем отдыхе в соцсетях.
Обновлено в 12:15
Происшествия
В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективным
Неэффективным и предвзятым называют в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 09:23
Общество
В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»
Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Политика
ЕС и Турция призвали США отменить нефтяные санкции против Ирана
В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал США пересмотреть решение о санкциях против Ирана.
Обновлено в 13:04
Музыка
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:18
Политика
Петербуржец написал заявление в полицию на наркомана Резника
Житель Петербурга обратился в полицию с заявлением с просьбой провести проверку действий депутата Законодательного собрания города Максима Резника.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Прокурор Тихвина начал стрелять по возражавшим ему людям
По данным 47News, стрелком был прокурор Тихвинского района Михаил Волницкий, которому не понравился забор, закрывающий проход к береговой линии.
Обновлено в 16:55
Хоккей
Финляндия обыграла Чехию в матче Евротура
Следующий матч Финляндия проведет с командой России, встреча начнется 4 мая в 15:00 МСК. Россияне проиграли первый матч шведам (4:6).
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Анна Снаткина панически боится летать
Актриса рассказала, что она начала панически бояться самолетов после случая, когда они с мужем летали на отдых в Таиланд.
Обновлено в 02:18
Политика
США назвали российский газ дешевым и ненадежным
Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».
Обновлено в 07:05
Хоккей
Мэттьюс перенес операцию по удалению операционных инструментов
Хирургическое вмешательство по удалению операционных инструментов после процедуры в 2014 году оказалось плановым.
Обновлено в 14:40
Политика
В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено в 17:27
Политика
Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
Обновлено в 07:04