Футбол

Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате ПортугалииНева Спорт 04:45

Португальский клуб «Жил Висенте» интересуется капитаном «Зенита-2». Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.
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Капитан «Зенита-2» может после Финляндии отправиться в Португалию

Фонтанка.Ру06:50

Португальский клуб интересуется защитником «Зенита-2» Артемом Вяткиным

REGNUM05:45

Капитаном «Зенита-2» интересуется клуб чемпионата Португалии

Sport24.ru03:50

СМИ: Капитан «Зенита-2» может продолжить карьеру в чемпионате Португалии

Sportbox.RU04:28

СМИ: Капитан «Зенита-2» может продолжить карьеру в чемпионате Португалии

Матч ТВ04:28

Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате Португалии

Нева Спорт04:45

Капитан «Зенита-2» собрался в Португалию. В феврале он приехал из Финляндии

Спорт уик-энд04:54
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Музыка

Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»

Обновлено в 11:09
Политика

В Пентагоне рассказали о «закрытых дискуссиях» США с Грузией

Представитель пресс-службы американского оборонного ведомства Эрик Пэйхон в беседе с РИА Новости заявил, что Грузия является ключевым стратегическим партнёром США, между Вашингтоном и Тбилиси идёт ряд «закрытых дискуссий».
Обновлено в 16:00
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Воевавшего в Донбассе бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы

На Украине к 13 годам тюрьмы приговорили гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги за то, что он принимал участие в военных действиях на востоке Украины на стороне ополченцев.
Обновлено в 17:13
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено в 00:58
Политика

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).
Обновлено в 15:52
Футбол

Брандт может стать игроком дортмундской «Боруссии»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Юлиан Брандт попал в сферу интересов дортумндской «Боруссии».
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП

Влад Топалов рассказал поклонникам о том, что сегодня попал в серьезное ДТП.
Обновлено в 15:00
Футбол

Арсенал — Валенсия 3:1

Обновлено в 16:54
Общество

ABC (Испания): Бесерильо, пес конкистадоров, который пал в бою с индейцами (ABC.es)

Испанские конкистадоры принесли с собой в Новый Свет огромное количество предметов, предназначенных для покорения индейцев.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят

Обновлено вчера в 17:28
Футбол

Из-за перенесенного инфаркта Икер Касильяс может завершить карьеру

37-летний вратарь «Порту» восстанавливается после перенесенного на тренировке инфаркта.
Обновлено в 09:27
Футбол

Шейхи из Катара могут сократить финансирование в «ПСЖ»

Эмир Катара Тамима бин Хамад аль-Тани считает, что власти Франции недооценивают его вклад в развитие футбола, ведь с приходом в «ПСЖ» шейхов выросла стоимость прав на покупку телевизионных трансляций.
Обновлено в 12:34
Происшествия

В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing

Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Игры

В Borderlands 3 всё-таки будут микротранзакции, несмотря на заявление Ренди Питчфорда

Обновлено вчера в 20:41
Космос

Появилось видео столкновения Луны с метеоритом

Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Общество

В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Представитель Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов рекомендовал россиянам на майские праздники не выкладывать информацию о своем отдыхе в соцсетях.
Обновлено в 12:15
Происшествия

В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективным

Неэффективным и предвзятым называют в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 09:23
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни

В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Политика

ЕС и Турция призвали США отменить нефтяные санкции против Ирана

В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал США пересмотреть решение о санкциях против Ирана.
Обновлено в 13:04
Музыка

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:18
Политика

Петербуржец написал заявление в полицию на наркомана Резника

Житель Петербурга обратился в полицию с заявлением с просьбой провести проверку действий депутата Законодательного собрания города Максима Резника.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Прокурор Тихвина начал стрелять по возражавшим ему людям

По данным 47News, стрелком был прокурор Тихвинского района Михаил Волницкий, которому не понравился забор, закрывающий проход к береговой линии.
Обновлено в 16:55
Хоккей

Финляндия обыграла Чехию в матче Евротура

Следующий матч Финляндия проведет с командой России, встреча начнется 4 мая в 15:00 МСК. Россияне проиграли первый матч шведам (4:6).
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

Анна Снаткина панически боится летать

Актриса рассказала, что она начала панически бояться самолетов после случая, когда они с мужем летали на отдых в Таиланд.
Обновлено в 02:18
Политика

США назвали российский газ дешевым и ненадежным

Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».
Обновлено в 07:05
Хоккей

Мэттьюс перенес операцию по удалению операционных инструментов

Хирургическое вмешательство по удалению операционных инструментов после процедуры в 2014 году оказалось плановым.
Обновлено в 14:40
Политика

В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено в 17:27
Политика

Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
Обновлено в 07:04
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