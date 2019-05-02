Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате ПортугалииНева Спорт 04:45

Португальский клуб «Жил Висенте» интересуется капитаном «Зенита-2». Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.

Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате Португалии

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