Футбол
Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате ПортугалииНева Спорт 04:45
Португальский клуб «Жил Висенте» интересуется капитаном «Зенита-2». Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Культура
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер вышла замуж в Лас-Вегасе
Обновлено в 08:34
Авто
Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала»
В марте были выдвинуты новые обвинения, согласно которым топ-менеджеры компании знали о том, что выбросы более 500 тысяч автомобилей в США существенно превышают норму Автоконцерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 миллиардов евро, сообщает телеканал n-TV.
Обновлено в 09:15
Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.
Обновлено в 04:03
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Архангельскому экоактивисту суд запретил пользоваться телефоном
Андрею Боровикову в течение двух месяцев запрещено участвовать в массовых и публичных мероприятиях, общаться с организаторами и участниками этих мероприятий, в том числе с помощью почтовой связи, а также использовать телефонную связь и Интернет (за исключением экстренных ситуаций).
Обновлено в 11:24
Общество
В Москве пройдет парад трамваев
Парад трамваев вновь пройдет в Москве.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Кировской области загорелись пять частных домов
Спасатели тушат пожар в пяти частных жилых домах в деревне Кульма Кировской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая
«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Космос
Учёные опровергли теорию Стивена Хокинга
Обновлено в 05:05
Политика
МИД Украины опротестовал упрощение процедуры получения гражданства РФ
В министерстве иностранных дел Украины осудили решение российских властей, которые упростили процедуру получения гражданства РФ для отдельной категорией граждан, включающей также жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 15:20
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Экономика
Qualcomm получит от Apple около $4,5 млрд в рамках мирового соглашения
Поставщик компьютерных чипов Qualcomm получит от Apple по меньшей мере $4,5 млрд в рамках их мирового соглашения, достигнутого в середине апреля.
Обновлено в 04:36
Политика
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины
27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено 30 апреля в 02:54
Политика
Названа дата встречи Лаврова с Помпео
По данным агентства, Помпео и Лавров могут встретиться в рамках министерского заседания Арктического совета в Финляндии.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Технологии
Планетарий №1 откроет уличный лекторий на 40 человек
Обновлено в 09:15
Происшествия
На Куликовом поле в Одессе начались стычки
Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Калужской области произошло массовое ДТП
В Калужской области на автодороге "Украина" (М-3) произошло массовое ДТП. В нем пострадали 9 человек, среди которых шестеро детей.
Обновлено в 07:37
Политика
Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Космос
Установлены причины Великого восточно-японского землетрясения
Установлено, что трение между пластами создает температуру, по крайней мере, в 500 градусов по Цельсию.
Обновлено вчера в 03:07
Культура
Обнаружен второй портрет Леонардо да Винчи
Второй портрет Леонардо да Винчи был обнаружен в Виндзорском замке Великобритании.
Обновлено в 05:44
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Общество
Смольнинские комитеты одновременно опубликовали сообщения о первомайских провокаторах
В четверг, 2 мая, стало известно, что на страницах комитетов и районных администраций Петербурга в социальной сети «ВКонтакте» одновременно появились сообщения о провокаторах, которые якобы сорвали прошедшую накануне первомайскую демонстрацию на Невском проспекте.
Обновлено в 12:17
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Принц Гарри оставил Меган Маркл в самый важный момент
Ранее королева Елизавета II навестила принца Гарри и Меган Маркл в их коттедже Фрогмор.
Обновлено в 07:03