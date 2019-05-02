Футбол

Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате ПортугалииНева Спорт 04:45

Португальский клуб «Жил Висенте» интересуется капитаном «Зенита-2». Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Капитан «Зенита-2» может после Финляндии отправиться в Португалию

Фонтанка.Ру06:50

Португальский клуб интересуется защитником «Зенита-2» Артемом Вяткиным

REGNUM05:45

Капитаном «Зенита-2» интересуется клуб чемпионата Португалии

Sport24.ru03:50

СМИ: Капитан «Зенита-2» может продолжить карьеру в чемпионате Португалии

Sportbox.RU04:28

СМИ: Капитан «Зенита-2» может продолжить карьеру в чемпионате Португалии

Матч ТВ04:28

Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате Португалии

Нева Спорт04:45

Капитан «Зенита-2» собрался в Португалию. В феврале он приехал из Финляндии

Спорт уик-энд04:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Происшествия

В Одессе радикалы спровоцировали стычки с участниками траурной акции

Агентство УНИАН сообщает, что представители националистических организаций спровоцировали в Одессе стычки на траурном мероприятии в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:53
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер

Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Политика

Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски

Член британской палаты лордов Грегори Баркер, председатель совета директоров холдинга En+ получил от 3 до 4 млн фунтов ($3,9-5,2 млн) в качестве бонуса за участие в переговорах с Минфином США о снятии санкций с компании.
Обновлено в 11:16
Политика

Мадуро призвал военных отражать попытки государственного переворота

Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал армию страны отражать все попытки государственного переворота.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая

«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Политика

Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 11:04
Общество

В Петербурге в пятницу ждут шторм и дождь со снегом

Обновлено в 09:43
Авто

Внедорожный Kia Xceed рассекретили до премьеры

Компания Kia готовит к дебюту внедорожную модификацию хэтчбека Сееd. Новинка под названием Xceed будет представлена уже в ближайшее время.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Политика

Лавров заявил о несовместимости позиций России и США по Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по ситуации в Боливарианской Республике несовместимы, однако не исключил возможности продолжения диалога по указанной проблематике.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие

На Украину прибыли более 130 американских военных

Для тренировки украинских солдат по стандартам НАТО на Украину прибыли более 130 американских военных.
Обновлено в 11:24
Общество

В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах

В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Знамение: В Харькове молния срезала украинский флаг на монументе Воину-освободителю

Обновлено в 10:43
Футбол

Кейта не сыграет в ответном матче с «Барселоной» из-за травмы

По информации источника, 24-летний хавбек получил повреждение паха в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3). Точные сроки восстановления пока не уточняются, однако по предварительным данным Кейта не сможет выйти на поле в оставшихся в этом сезоне матчах «Ливерпуля».
Обновлено в 08:18
Музыка

Самбурскую вырезали из эфира Первого канала

Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом

Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Авто

Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено в 09:06
Здоровье

В Уфе 8-летний ребенок умер из-за нехватки нужных лекарств

В конце апреля в аптеку поступил для этого ребенка «Габриглобин» (отечественный препарат).
Обновлено в 08:50
Музыка

Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»

У себя в инстаграме муж оперной дивы Анны Нетребко назвал "своего" победителя - 12-летнего казахстанца Ержана Максима.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие

Китайские специалисты восхищены новейшим российским радаром

Китайские СМИ обратили внимание на развитие Вооруженных сил России, которые в последние годы серьезно комплектуются современными образцами военной техники.
Обновлено вчера в 09:52
Энергетика

Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Наука

Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО

«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль

La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.
Обновлено 30 апреля в 19:06
Политика

Жители ДНР с 3 мая начнут подавать заявления на паспорт РФ

Миграционная служба ДНР сообщила о начале приема документов местных жителей, имеющих паспорт самопровозглашенной республики, для получения гражданства РФ с 3 мая.
Обновлено в 07:20
Авто

Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала»

В марте были выдвинуты новые обвинения, согласно которым топ-менеджеры компании знали о том, что выбросы более 500 тысяч автомобилей в США существенно превышают норму Автоконцерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 миллиардов евро, сообщает телеканал n-TV.
Обновлено в 09:15
Политика

Преемница Меркель заявила о поддержке «Северного потока-2»

Глава немецкого Христианско-демократического союза (ХСС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью агентству dpa заявила о поддержке проекта «Северный поток-2», передает Deutsche Welle.
Обновлено в 09:00
Общество

Автор «Сталингулага» впервые дал интервью

Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дмитриевич Вяткин
Российский футболист
Российский футболист, защитник «Зенита», выступающий за второй состав клуба.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит-2
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга. Фарм-клуб команды «Зенит» Санкт-Петербург, выступающего в Российской Премьер-Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное