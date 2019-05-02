Футбол
Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате ПортугалииНева Спорт 04:45
Португальский клуб «Жил Висенте» интересуется капитаном «Зенита-2». Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:12, Ашберн
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Зеленский рассказал, что общего у Украины и России
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
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В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
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В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
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Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
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Лавров назвал неправдой заявления США о роли России в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неправдой высказывания представителей США о роли России в ситуации в Венесуэле.
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Стала известна возможная причина пожара в иркутском ТРЦ
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Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Спортсменка Валерия Барченко перечислила продукты, отказ от которых поможет женщинам сохранить стройность и молодой вид, пишет Медикфорум.
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Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Суд в Тбилиси согласился экстрадировать в Россию Ярослава Сумбаева
Ранее сообщалось, что он мог быть причастен к организации прошлогоднего убийства в Подмосковье следователя МВД Евгении Шишкиной.
Обновлено в 09:30
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Политика
Украина выразила протест против упрощения получения гражданства РФ
Киев выразил Москве официальный протест по поводу упрощения процедуры получения паспортов РФ гражданами Украины, проживающими на отдельных территориях Донбасса.
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Актриса Анна Снаткина панически боится летать
Анна Снаткина панически боится летать.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Как пластика изуродовала Донателлу Версаче
2 мая итальянскому модельеру и дизайнеру модного дома Versace, Донателле Версаче исполняется 64 года.
Обновлено в 07:01
Здоровье
Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением
Ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян прокомментировала RT результаты исследования японских учёных, которые выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 06:46
Музыка
Телеканал «Россия 1» отстранил Алсу от ведения «Евровидения»
Канал "Россия 1" официально объявил в программе "Вести", что Алсу участвовать в съемках европейского конкурса не будет.
Обновлено в 05:42
Футбол
Marca: Касильяс может завершить карьеру после инфаркта
Голкипер «Порту» Икер Касильяс может завершить выступления после того, как перенес инфаркт.
Обновлено в 08:59
Экономика
Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды России и Минкомсвязи России до 15 января 2021 года создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:57
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Иностранные СМИ отреагировали на уход призывавшего Россию заткнуться британского министра
Западные СМИ отреагировали на увольнение министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который призывал Россию «заткнуться и уйти».
Обновлено в 06:49
Авто
Nissan отказывается от родстера 370Z
Представители зарубежных СМИ сообщили, что специальная версия Nissan 370Z 50th Anniversary, которая была представлена на автосалоне в Нью-Йорке несколько недель назад, лишится кузова родстер.
Обновлено в 09:11
Здоровье
Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники
Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Новой Москве мужчина ранил четверых человек из помпового ружья
Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:19
Здоровье
Медики из районов Кировской области смогут круглосуточно консультироваться с коллегами
Проект состоит в том, чтобы врачи даже в отдаленных районах Кировской области не чувствовали себя оторванными от современных технологий и могли получить удаленную консультацию коллеги-специалиста при лечении тяжелого больного или при постановке сложного диагноза.
Обновлено в 08:03
Общество
Комитеты Смольного неожиданно озаботились Первомаем и обнаружили провокаторов, которые портили настроение петербуржцам
«Фонтанка» задала вопрос сотрудникам данных ведомств, какое отношение к тарифам или к межнациональным отношениям имеет организация шествия оппозиционной колонны на Первомай, однако ответа пока не получила.
Обновлено в 08:36