Футбол

Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате ПортугалииНева Спорт 04:45

Португальский клуб «Жил Висенте» интересуется капитаном «Зенита-2». Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.
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Капитан «Зенита-2» может после Финляндии отправиться в Португалию

Фонтанка.Ру06:50

СМИ: Капитан «Зенита-2» может продолжить карьеру в чемпионате Португалии

Sportbox.RU04:28

Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате Португалии

Нева Спорт04:45

Португальский клуб интересуется защитником «Зенита-2» Артемом Вяткиным

REGNUM05:45

СМИ: Капитан «Зенита-2» может продолжить карьеру в чемпионате Португалии

Матч ТВ04:28

Капитаном «Зенита-2» интересуется клуб чемпионата Португалии

Sport24.ru03:50

Капитан «Зенита-2» собрался в Португалию. В феврале он приехал из Финляндии

Спорт уик-энд04:54
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Происшествия

В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing

Обновлено в 13:17
Политика

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Население Украины в результате евромайдана в 2014 году уменьшилось на 13 миллионов человек, а также потеряла Крым и Донбасс, заявил в четверг украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 14:10
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Кино

Завершились съемки последней серии «Теории большого взрыва»

Завершились съемки последнего эпизода телесериала «Теория большого взрыва» (The Big Bang Theory).
Обновлено в 07:04
Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город

Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Музыка

Самбурскую вырезали из эфира Первого канала

Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Политика

Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и Украиной

Ранее, 2 мая, Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.
Обновлено в 16:16
Спорт

16-летняя Загитова управляла автомобилем без пристёгнутого ремня

На видео 16-летняя фигуристка ведёт машину по просёлочной дороге в Ижевске без пристёгнутого ремня безопасности.
Обновлено в 10:12
Космос

Появилось видео столкновения Луны с метеоритом

Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Одессе радикалы спровоцировали стычки с участниками траурной акции

Агентство УНИАН сообщает, что представители националистических организаций спровоцировали в Одессе стычки на траурном мероприятии в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:53
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Авто

Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду

34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут сократить финансирование клуба

Катарские владельцы французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» могут сократить расходы на клуб. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Обновлено в 10:13
Политика

Глава «Нафтогаза» рассчитывает договориться о продлении транзита газа

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компании придется искать пути для продления соглашения с "Газпромом" о транзите газа.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие

В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса

Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим

Обновлено в 15:25
Музыка

Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music Awards

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би.
Обновлено в 07:53
Авто

Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе

Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28
Авто

Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено в 11:41
Футбол

Барселона — Ливерпуль 3:0

Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
Обновлено вчера в 16:52
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером в США

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт

2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие

Китай заявил, что Су-57 превратит американские самолёты в мусор

В китайских СМИ сообщается, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен «превратить в мусор» военную технику Соединенных Штатов.
Обновлено в 13:52
Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились

На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Политика

Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Вернуть Донбасс под свой флаг Киев сможет через пять лет, заявил советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Главе УМВД по Брянску предъявлено обвинение в превышении полномочий

Должностные лица незаконно вернули изъятую партию табака на 4,5 млн рублей Главе УМВД России по городу Брянску и экс-начальнику УЭПиПК УМВД России по Брянской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни

В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Общество

Король Таиланда женился на начальнице охраны

Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Музыка

Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»

Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
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