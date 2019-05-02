Футбол
Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате ПортугалииНева Спорт 04:45
Португальский клуб «Жил Висенте» интересуется капитаном «Зенита-2». Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:20, Ашберн
Происшествия
В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing
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Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Население Украины в результате евромайдана в 2014 году уменьшилось на 13 миллионов человек, а также потеряла Крым и Донбасс, заявил в четверг украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 14:10
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Кино
Завершились съемки последней серии «Теории большого взрыва»
Завершились съемки последнего эпизода телесериала «Теория большого взрыва» (The Big Bang Theory).
Обновлено в 07:04
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Музыка
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Политика
Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и Украиной
Ранее, 2 мая, Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.
Обновлено в 16:16
Спорт
16-летняя Загитова управляла автомобилем без пристёгнутого ремня
На видео 16-летняя фигуристка ведёт машину по просёлочной дороге в Ижевске без пристёгнутого ремня безопасности.
Обновлено в 10:12
Космос
Появилось видео столкновения Луны с метеоритом
Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Одессе радикалы спровоцировали стычки с участниками траурной акции
Агентство УНИАН сообщает, что представители националистических организаций спровоцировали в Одессе стычки на траурном мероприятии в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут сократить финансирование клуба
Катарские владельцы французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» могут сократить расходы на клуб. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Обновлено в 10:13
Политика
Глава «Нафтогаза» рассчитывает договориться о продлении транзита газа
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компании придется искать пути для продления соглашения с "Газпромом" о транзите газа.
Обновлено в 16:03
Музыка
Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music Awards
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би.
Обновлено в 07:53
Авто
Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе
Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28
Авто
Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено в 11:41
Футбол
Барселона — Ливерпуль 3:0
Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером в США
Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт
2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Китай заявил, что Су-57 превратит американские самолёты в мусор
В китайских СМИ сообщается, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен «превратить в мусор» военную технику Соединенных Штатов.
Обновлено в 13:52
Политика
Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились
На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Политика
Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Вернуть Донбасс под свой флаг Киев сможет через пять лет, заявил советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Главе УМВД по Брянску предъявлено обвинение в превышении полномочий
Должностные лица незаконно вернули изъятую партию табака на 4,5 млн рублей Главе УМВД России по городу Брянску и экс-начальнику УЭПиПК УМВД России по Брянской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Музыка
Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»
Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17