Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате ПортугалииНева Спорт 04:45

Португальский клуб «Жил Висенте» интересуется капитаном «Зенита-2». Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.

Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате Португалии

Происшествия В Финляндии проверяют анонимные угрозы массового расстрела людей в ТРЦ Финская полиция расследует анонимные угрозы массового расстрела в одном из торговых центров города Эспоо, сообщает ведомство в четверг.

Финансы Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.

Здоровье Учёные назвали повседневный продукт для борьбы с ожирением Японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.

Общество В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.

Происшествия В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.

Политика На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.

Музыка Billboard назвал лучших исполнителей года В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.

Музыка Лазарев объяснил необходимость сдачи крови перед «Евровидением» Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.

Общество На Челябинскую область надвигается штормовой ветер В ближайшие сутки порывы ветра усилятся до 22 метров в секунду.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган воссоединились на отдыхе Виторган уехал на отдых с сыном один, и затем к ним, судя по фотографиям в соцсетях, присоединилась и Собчак.

Армия и оружие Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.

Общество Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.

Политика Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн 46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.

Политика Кикабидзе обратился к Зеленскому Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.

Общество Названы города России, в которых живут самые счастливые люди Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.

Общество Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки «На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.

Происшествия Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Общество Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской. 2 мая британской принцессе исполняется 4 года.

Футбол Месси забил 600-й мяч за «Барселону» Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".

Политика Путин подписал закон о «суверенном рунете» Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.

Политика Виктория Нуланд требует новых санкций против России Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей заявила, что Соединенным Штатам требуется план "болезненных санкций" против России.