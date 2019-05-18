Футбол
Капитан «Уотфорда» был алкоголиком и сидел в тюрьме. Грасия его фанатСпорт БИЗНЕС Online 01:41
Кубок Англии, Финал
Стадион «Уэмбли»
После выхода «Уотфорда» в финал и на протяжении нескольких недель в Англии вспоминают не успех нового тренера, а тяжелый путь капитана команды Троя Дини – 30-летнего форварда, который за последние годы стал символом клуба.
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«Ман Сити» снесет «Уотфорд» и войдет в историю. Прогноз на финал Кубка Англии
Sport24.ru16 мая в 19:30
«Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.69) и ставки на финал Кубка Англии 18 мая 2019 года
LiveSport.ruвчера в 00:45
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