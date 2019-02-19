Футбол

Капитан «Стремсгодсета» может перейти в «Локомотив» или «Краснодар»Советский спорт вчера в 15:26

ЦСКА
Локомотив
сегодня
в 11:30
Хоккей, КХЛ
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По информации Sportshjornet, Локомотив и Краснодар сделали предложения норвежскому клубу о трансфере 24-летнего капитана. Ранее сообщалось, что защитник близок к подписанию контракта с московским ЦСКА.
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Капитан «Стремсгодсета» может перейти в «Локомотив» или «Краснодар»

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