Футбол
Капитан «Сток Сити» сломал лодыжку в матче с «Лестером»Матч ТВ вчера в 13:45
Защитник «Сток Сити» Райан Шоукросс, являющийся капитаном команды, получил серьезную травму в товарищеском матче против «Лестера». На 39-й минуте игры английский футболист в подкате выбил у соперника мяч, в результате чего его нога приняла неестественное положение.
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Капитан «Сток Сити» Шоукросс получил жуткий перелом ноги в товарищеском матче
Sport24.ruвчера в 13:39
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 04:26, Вашингтон
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