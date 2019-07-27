Защитник "Сток Сити" Райан Шоукросс, знакомый поклонникам Премьер-Лиги, получил перелом лодыжки в товарищеском матче против "Лестера". 31-летний футболист пошел в подкат и приземлился на левую ногу всем весом тела.

Шоукросс получил страшную травму в матче с «Лестером»

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