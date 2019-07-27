Футбол
Шоукросс получил страшную травму в матче с «Лестером»Soccer.ru 14:08
Защитник "Сток Сити" Райан Шоукросс, знакомый поклонникам Премьер-Лиги, получил перелом лодыжки в товарищеском матче против "Лестера". 31-летний футболист пошел в подкат и приземлился на левую ногу всем весом тела.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
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Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации
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Проект предполагает строительство между городами тоннелей для герметичных капсул, перевозящих пассажиров или груз до 10 раз быстрее, чем любой из существующих поездов.
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Несмотря на достаточно тесные отношения между Украиной и Турцией, стало известно о том, что турецкий беспилотный ударный летательный аппарат "Bayraktar TB2" предпринял попытку уничтожить один из украинских военно-транспортных самолётов Ил-76ТД, зафрахтованный Ливийской национальной армией для переброски вооружения и боеприпасов (предположительно из ОАЭ – прим. ред.).
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