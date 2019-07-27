Футбол

Капитан «Сток Сити» сломал лодыжку в матче с «Лестером»Sportbox.RU 13:45

Защитник «Сток Сити» Райан Шоукросс, являющийся капитаном команды, получил серьезную травму в товарищеском матче против «Лестера». На 39-й минуте игры английский футболист в подкате выбил у соперника мяч, в результате чего его нога приняла неестественное положение.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Шоукросс получил страшную травму в матче с «Лестером»

Soccer.ru14:08

Шоукросс сломал ногу в товарищеском матче (видео)

Советский спорт14:53

Шоукросс получил перелом лодыжки в безобидном эпизоде матча с «Лестером»

Чемпионат14:46

Капитан «Сток Сити» Шоукросс получил жуткий перелом ноги в товарищеском матче

Sport24.ru13:39

Капитан «Сток Сити» сломал лодыжку в матче с «Лестером»

Матч ТВ13:45

Капитан «Сток Сити» сломал лодыжку в матче с «Лестером»

Sportbox.RU13:45

Жуткая травма! Шоукросс сломал лодыжку в матче с «Лестером»

Спорт-Экспресс12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:42, Вашингтон
Общество

В храме объяснили помощь митингующим на Тверской

Обновлено в 16:30
Общество

В Приамурье проводится массовая эвакуация населения

Из районов Приамурья, более всего подверженных воздействию паводка, идёт массовая эвакуация населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Обновлено в 15:39
Религия

В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек

"В крестном ходе Украинской православной церкви в честь Дня крещения Руси приняли участие около 300 тысяч верующих", - приводит его слова Центр информации УПЦ МП в фейсбуке.
Обновлено в 15:02
Кино

Создатели «Игры Престолов» перестают работать с HBO

Новый контракт Бениоффа и Уайсса может достигнуть 200 миллионов долларов.
Обновлено в 06:17
Хоккей

«Спартак» победил «Литвинов» в товарищеском матче

Обновлено в 13:49
Происшествия

Легкомоторный самолет упал в реку в Подмосковье

Легкомоторный самолет разбился в Серпуховском районе Московской области. По уточненным данным, он упал в реку Ока.
Обновлено в 07:42
Наука

Атомы ослабят лазер без поглощения фотонов

Благодаря постселекции облако атомов в основном состоянии может гасить и усиливать падающий на него лазерный луч даже в том случае, если состояние атомов не изменяется.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия

В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши

В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
Обновлено в 17:02
Политика

В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров

Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Путешествия

Москва становится все более открытой и дружелюбной для туристов

Прежде туристы в Москве нередко ограничивались "обязательной программой" из большинства путеводителей.
Обновлено в 13:55
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие

Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой

В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика

Рябков не видит проблемы в производстве тяжелой воды в Иране

"Что касается наработки Ираном тяжелой воды, темпы не настолько высокие, чтобы это приобретало характер наиболее острой, жгучей и требующей неотложного решения проблемы", - сказал Рябков в преддверии встречи совместной комиссии по СВПД в Вене.
Обновлено в 13:14
Авто

Названы самые распространенные модели Opel в автопарке России

Отечественные эксперты проанализировали статистику и назвали самые распространенные модели Opel в автопарке России.
Обновлено в 00:45
Происшествия

В Ереване лифт сорвался в шахту

Обновлено в 16:18
Общество

Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод

Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Политика

Призрак Майдана витает над Кремлем, считает Николай Сванидзе

Сванидзе заметил, что «призрак Майдана витает над Кремлем, как тень отца Гамлета над замком Эльсинор».
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии

Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
Обновлено в 14:02
Происшествия

В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция

Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено в 10:54
Политика

Путин осмотрел предметы с затонувшего судна XIX века

На острове Гогланд, что находится в Финском заливе в 180 километрах от Петербурга, президент России Владимир Путин осмотрел коллекцию предметов, обнаруженных археологами на борту затонувшего судна XIX века, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:37
Футбол

«Ньюкасл» хочет подписать защитника ПСЖ

Защитник ПСЖ Стэнли Нсоки может продолжить карьеру в Англии. Игроком интересуется «Ньюкасл». Стороны пока не могут сойтись в цене.
Обновлено в 15:27
Общество

Названы распространённые ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара»

Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу

Пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора в Санкт-Петербурге, она была направлена в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".
Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес

Валерия и Иосиф Пригожин распродают недвижимость за границей

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин решили продать свою зарубежную недвижимость — дом-дачу в Швейцарии и квартиру в Арабских Эмиратах.
Обновлено в 10:58
Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Обновлено в 10:59
Наука

Российские ученые получили премию за открытие в США

Открытие российских физиков удостоено престижной премии на конкурсе промышленных инноваций в США.
Обновлено 25 июля в 07:53
Происшествия

Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину

На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
ещё по теме
Райан Шоукросс
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник клуба «Сток Сити». Является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Выступал на правах аренды за «Антверпен» и «Сток Сити». Постоянный контракт с «гончарами» подписал в 2008 году. Дебютировал в молодёжной сборной Англии в январе того же года в отборочном матче чемпионата Европы среди молодёжных команд с Ирландией.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сток Сити
Британский футбольный клуб
Профессиональный английский футбольный клуб, располагающийся в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир. Был основан в 1863 году. Является вторым старейшим профессиональным клубом Англии после «Ноттс Каунти». В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное