Футбол
Капитан «Спартака» Глушаков покинет команду летомГазета.Ru 10:30
Московский "Спартак", объявивший курс на обновление состава во время летнего межсезонья, расстанется с капитаном команды Денисом Глушаковым, а также готов продать Софьяна Ханни, Дмитрия Комбарова и целый ряд видных легионеров.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:17, Ашберн
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Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
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"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
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Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
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Не менее 73 человек заразились сальмонеллезом в Канаде. Вспышка этой кишечной инфекции зафиксирована в шести регионах страны.
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Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
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Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
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В синагоге калифорнийского города Повэй произошла стрельба.
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
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Посол КНР: Британия должна принимать независимые решения при создании сети 5G
Китайский дипломат отметил, что "мир внимательно следит за тем, в каком направлении будет двигаться Великобритания после Brexit", призвав Лондон "принимать решения независимо, отталкиваясь от своих национальных интересов и в соответствии со своими потребностями в долгосрочной перспективе развития".
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В Тунисе 12 человек погибли из-за столкновения двух грузовиков
В тунисском городе Сиди-Бузид 12 человек погибли в результате столкновения двух грузовиков.
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Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Интером»
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«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленным
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер.
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