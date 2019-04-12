Футбол

Капитан «Спартака» Глушаков покинет команду летомГазета.Ru 10:30

Московский "Спартак", объявивший курс на обновление состава во время летнего межсезонья, расстанется с капитаном команды Денисом Глушаковым, а также готов продать Софьяна Ханни, Дмитрия Комбарова и целый ряд видных легионеров.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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