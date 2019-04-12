Капитан «Спартака» Глушаков покинет команду летомГазета.Ru 10:30

Московский "Спартак", объявивший курс на обновление состава во время летнего межсезонья, расстанется с капитаном команды Денисом Глушаковым, а также готов продать Софьяна Ханни, Дмитрия Комбарова и целый ряд видных легионеров.

Хоккей Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".

Шоу-бизнес Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.

Транспорт Беглов сообщил о вводе единого проездного билета в Петербурге к 1 июня Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о вводе единого проездного билета на общественный наземный и подземный транспорт к 1 июня 2019 года.

Политика Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".

Авто Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы Как выяснилось, почти половина (42%) российских автомобилистов каждый месяц тратит на заправку автомобиля более 4 тысяч рублей в месяц.

Кино Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу Британская актриса Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе персонажа телесериала HBO «Игра Престолов» Джона Сноу, пишет РЕН ТВ.

Происшествия Крупный пожар в Воронежской области локализован Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.

Здоровье Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Канаде Не менее 73 человек заразились сальмонеллезом в Канаде. Вспышка этой кишечной инфекции зафиксирована в шести регионах страны.

Политика Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля» Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.

Политика Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.

Наука Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Происшествия Стрельба произошла в синагоге Калифорнии В синагоге калифорнийского города Повэй произошла стрельба.

Политика Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Политика Посол КНР: Британия должна принимать независимые решения при создании сети 5G Китайский дипломат отметил, что "мир внимательно следит за тем, в каком направлении будет двигаться Великобритания после Brexit", призвав Лондон "принимать решения независимо, отталкиваясь от своих национальных интересов и в соответствии со своими потребностями в долгосрочной перспективе развития".

Происшествия В Тунисе 12 человек погибли из-за столкновения двух грузовиков В тунисском городе Сиди-Бузид 12 человек погибли в результате столкновения двух грузовиков.

Авто Opel возобновит выпуск автомобилей в России до конца 2019 года Автомобильная компания Opel до конца нынешнего года вернется на российский рынок.