Одним из футболистов "Спартака", уход которого будет рассматриваться клубом в зимнее трансферное окно, является полузащитник Денис Глушаков. 31-летний хавбек подвергся критике со стороны болельщиков красно-белых, а также не впечатлил руководство своей игрой после возвращения из дубля.

с чего всё началось

Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков может перейти в самарские «Крылья Советов». Как сообщает «Спорт-Экспресс», капитан красно-белых не впечатлил руководство своей игрой после возвращения из дубля.

Капитан «Спартака» Глушаков может перейти в «Крылья Советов»

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