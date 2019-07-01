Футбол

Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»Sportbox.RU 11:01

Спартак — Сочи
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
42′
Ибрагим Цаллагов
Николай Рассказов
56′
58′
Дмитрий Полоз
Александр Карапетян
Александр Ломовицкий
Эсекиэль Понсе
61′
Джано Ананидзе
Михаил Игнатов
65′
67′
Никита Бурмистров
Владимир Обухов
68′
Иван Новосельцев
Эсекиэль Понсе
72′
Луис Адриано
76′
76′
Никита Калугин
Федор Кудряшов
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
79′
Самуэль Жиго
90′+3′
Полузащитник и капитан "Сочи" Евгений Песегов уверен, что арбитры должны были отменить гол "Спартака" в матче первого тура РПЛ (0:1).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Игнатьев: гол «Спартака» не был бы засчитан при наличии VAR

РИА Новостивчера в 14:41

Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»

Sportbox.RU11:01

Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»

Матч ТВ11:01

«Со стороны Жиго было нарушение правил». Мнение капитана «Сочи»

Спорт-Экспресс10:17

Жиго: «„Сочи“ выглядел лучше, чем „Спартак“, и имел больше возможностей забить»

Sport24.ru10:52

VAR на Sports.ru: стоило ли засчитывать гол Жиго?

Sports.ruвчера в 16:16

Неназначенный пенальти и гол на 93-й минуте — в обзоре матча «Спартак» — «Сочи»

Чемпионатвчера в 17:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Экономика

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Общество

Утвержден календарь выходных дней на 2020 год

Правительство России утвердило календарь выходных дней в 2020 году.
Обновлено вчера в 08:14
Футбол

«Валенсия» объявила о переходе форварда «Сельты» Макси Гомеса

Обновлено в 07:41
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Авто

Концепт будущего LADA X-Flow появился в Сети

Авто назвали - LADA X-Flow, работа по сути это курсовая работа дизайнера из России Ильи Разумова (МПУ).
Обновлено в 11:00
Политика

За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось

За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
Обновлено в 06:57
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Космос

В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой

Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
Общество

Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Спорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Здоровье

Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья

Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл домашний этап «Формулы-1»

Обновлено в 11:05
Происшествия

Автомобиль въехал в группу детей-велосипедистов на Украине

Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона в старом платье за $2700

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, пришла на теннисный матч - женский финал Уимблдонского турнира - в платье от Dolce & Gabbana за $2700.
Обновлено вчера в 12:24
Наука

Процессы в Антарктиде бьют все рекорды, ученые вынесли неутешительный вердикт

Исследователи продолжают фиксировать на территории Антарктиды процессы, представляющие угрозу для людей по всему миру.
Обновлено 11 июля в 14:07
Политика

ЦИК Украины показала лицо Дарта Вейдера

Центральная избирательная комиссия Украины в воскресенье, 14 июля, опубликовала на своем сайте фотографии кандидатов в депутаты Верховной рады, среди которых числится и Дарт Викторович Вейдер.
Обновлено в 10:45
Футбол

Крылья Советов — ЦСКА 2:0 (2-й тайм)

Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
Обновлено в 08:15
Авто

Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию

Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ

Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено в 09:42
Происшествия

Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником

В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Общество

Пострадавшие во время паводка в Приангарье получат жилье в 2020 году

Обновлено в 07:30
Культура

Актер Александр Петров заключил эксклюзивный контракт с Art Pictures Studio и «Водородом»

Обновлено в 09:39
Общество

Названы ошибки пассажиров, из-за которых не пустят на поезд

Обновлено в 07:29
Политика

Кикабидзе опроверг слухи о тайных концертах в России

Грузинский певец и актёр Вахтанг Кикабидзе опроверг информацию и его тайных выступлениях в России.
Обновлено вчера в 11:29
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное