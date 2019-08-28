Футбол
REGNUMКапитан «Шахтёра» Тайсон попросил отпустить его в «Рому»
Бразильский форвард и капитан «Шахтёра» Тайсон попросил отпустить его в «Рому». Об этом он написал на своей странице в Instagram.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Баскетбол
Россия победила Испанию в товарищеском матче перед стартом ЧМ-2019
Спорт-Экспресс 09:41
Футбол
Игбун может перейти в «Арсенал»
Московский Комсомолец 10:03
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Шоу-бизнес
Мама Тимати сделала аборт в 16 лет
Мама Тимати активно ведет микроблог, в котором рассказывает разные истории из своей жизни.
StarHit.ru 08:00
Музыка
Эд Ширан объявил об уходе со сцены
ИА InterMedia 07:11
Общество
Минобороны утроило сумму иска к ОАК
Министерство обороны увеличило сумму иска к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с 15,5 млрд рублей до 49,7 млрд рублей, заявил в арбитражном суде Москвы представитель оборонного ведомства.
Взгляд.ру 07:22
Происшествия
На Украине неизвестные в прямом эфире напали на журналистов
В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса.
REGNUM 07:33
Происшествия
Человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы
Человек погиб при пожаре в квартире жилого дома на востоке Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 09:34
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
Транспорт
С 2020 года водители смогут проверять историю автомобиля на госуслугах
Российские автомобилисты со следующего года смогут проверить через сайт госуслуг полную историю владения автомобилем, сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.
РБК 10:18
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Политика
Россия обвинила США в «выкручивании рук» партнерам Москвы по ВТС
Представители США оказывают давление на традиционных и потенциальных партнеров России по военно-техническому сотрудничеству, такого не было даже в самые худшие времена, заявил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
Взгляд.ру 08:00
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Армия и оружие
Бомбардировщики сели на автомагистраль под Казанью
Российская газета 05:43
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Происшествия
В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ
ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.
ТАСС 05:39
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Политика
Премьер Литвы рассказал, что болен раком
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил журналистам, что медики обнаружили у него лимфому - гематологический рак лимфатической системы первой стадии.
Свободная Пресса 09:42
Шоу-бизнес
Бузову предложили привлечь к пропаганде безопасности на дорогах
Именно поэтому певице нужно предложить заниматься вопросом пропаганды безопасного поведения на дорогах, и "заплатить, если надо", заключил Акимов.
Pravda.Ru 09:40
Общество
Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа
Мэрия Москвы подала апелляцию на решение Тверского суда, который 26 августа признал незаконным отказ согласовать акцию незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа.
Интерфакс вчера в 09:55
Экономика
Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей
По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Известия вчера в 18:17
Политика
Экс-посол в Британии Яковенко стал ректором Дипакадемии МИД
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что бывший посол России в Лондоне Александр Яковенко стал новым ректором Дипломатической академии внешнеполитического ведомства.
Газета.Ru 09:31