Футбол

Капитан «Реала» может уехать в КитайГазета.Ru 10:34

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может переехать в Китай, сообщает "Советский спорт". По информации El Chiringuito, один из клубов китайского чемпионата сделал щедрое предложение защитнику, и теперь Рамос просит руководство клуба отпустить его.
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СМИ: Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай

Матч ТВ10:36

Капитан «Реала» может уехать в Китай

Газета.Ru10:34

El Chiringuito: Перес отказался бесплатно отпустить Рамоса, у игрока есть предложение из Китая

Sports.ru09:59

Рамос попросил «Реал» бесплатно отпустить его в Китай

Чемпионат10:00

Рамос получил щедрое предложение из Китая и попросил «Реал» отпустить его

Sport24.ru09:59

СМИ: Рамос попросил «Реал» отпустить его в Китай

Спорт-Экспресс09:37

Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай

Советский спорт10:04
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Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой.
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Авто

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Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
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Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
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Общество

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Происшествия

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В Финском заливе ищут серфера, пропавшего после столкновения со скоростным судном у Васильевского острова, сообщают в МЧС.
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Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
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В Приозёрском районе Ленинградской области в результате обрушения строительных лесов пострадали семь человек.
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Последний в Малайзии суматранский носорог по имени Тэм умер в заповеднике дикой природы Табин, сообщает The New Straits Times.
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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