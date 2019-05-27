Капитан «Реала» может уехать в КитайГазета.Ru 10:34

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может переехать в Китай, сообщает "Советский спорт". По информации El Chiringuito, один из клубов китайского чемпионата сделал щедрое предложение защитнику, и теперь Рамос просит руководство клуба отпустить его.

Капитан «Реала» может уехать в Китай

Здоровье Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой.

Шоу-бизнес Алена Водонаева обратилась в полицию из-за угроз Алена Водонаева написала заявление в полицию на поклонника, который обещал ее убить.

Происшествия После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек 27 мая мужчина напал на четверых сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Авто В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.

Армия и оружие Пентагон закупит российские боеприпасы Армия США объявила тендер на закупку боеприпасов для российского стрелкового оружия. Об этом 26 мая сообщил журнал Defence Blog.

Политика Команда Зеленского отвергла рекомендацию Коломойского по дефолту В команде президента Украины Зеленского отвергают предложение олигарха Коломойского о возможности дефолта Украины.

Политика Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.

Гаджеты AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000 Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.

Происшествия В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.

Происшествия В Германии осудили членов «шариатской полиции» Суд города Вуппертале вынес приговор активистам, называющим себя «шариатской полицией». Об этом сообщает радиостанция «Немецкая волна».

Происшествия Серфер попал под «метеор» у Васильевского острова в Петербурге В Финском заливе ищут серфера, пропавшего после столкновения со скоростным судном у Васильевского острова, сообщают в МЧС.

Происшествия Карельский историк получил девять лет колонии по делу о педофилии Суд в Карелии приговорил к девяти годам колонии общего режима директора местного краеведческого музея и замруководителя карельского отделения «Мемориал» Сергея Колтырина по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.

Происшествия Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.

Здоровье В Башкирии снизилась смертность В Башкортостане снизилась смертность. Естественная убыль населения составила 2404 человека.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Политика Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.

Экономика Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет «Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.

Происшествия В Ленобласти при обрушении строительных лесов пострадали семь человек В Приозёрском районе Ленинградской области в результате обрушения строительных лесов пострадали семь человек.

Общество В Малайзии умер последний самец суматранского носорога Последний в Малайзии суматранский носорог по имени Тэм умер в заповеднике дикой природы Табин, сообщает The New Straits Times.

Политика ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.

Происшествия Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.

Политика Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Навального Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» в связи с тем, что партия с таким же названием уже существует.