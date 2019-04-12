Футбол
«Реал» потерял из-за травмы РамосаЧемпионат 11:34
Капитан «сливочных» точно пропустит матч 32-го тура испанской Примеры против «Леванте», который состоится 15 апреля. Ориентировочно в строй он вернётся через две недели. В текущем сезоне в составе «Реала» Рамос принял участие в 42 матчах, отметился 11 результативными ударами и 2 голевыми передачами.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:47, Ашберн
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Онкологи назвали ранние симптомы рака
Медики указали на новые признаки, которые позволят выявить рак на ранней стадии.
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Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
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Экономика
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Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
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Армия и оружие
Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море
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Обновлено в 10:06
Политика
Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя
Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Политика
Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возмутилась перепалкой президента Украины Петра Порошенко и его соперника в борьбе за пост главы государства Владимира Зеленского в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 08:10
Футбол
«Ростов» выпустил специальные кружки к матчу со «Спартаком»
«Ростов» на своем поле примет «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Приангарье запретившая лечить ребенка с ВИЧ мать умерла от СПИДа
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Обновлено в 08:01
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая даст пользователям возможность отключать уведомления из групповых чатов.
Обновлено в 02:28
Футбол
Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕ
УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
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Наука
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Обновлено в 08:57
Общество
Терешкова заложила аллею космонавтов в саратовском аэропорту «Гагарин»
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Обновлено в 06:00
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В Госавтоинспекции предложили увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с нынешних 500 рублей до трех тысяч рублей.
Обновлено 10 апреля в 12:31
Футбол
Головин рассказал, почему выбрал 17-й номер
Полузащитник «Монако» и национальной команды России Александр Головин, отвечая на вопросы игроков женской сборной страны, рассказал, почему выбрал 17-й номер.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Под Астраханью провели пуск ракеты «Искандер-М»
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Обновлено в 11:21
Общество
Дорожный набор «Аэрофлота» для бизнес-класса признали лучшим в Европе
Российская компания «Аэрофлот» удостоена престижной премии 2019 PAX International Readership Awards за свой набор для бизнес-класса.
Обновлено в 12:23
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Суд в Москве допросил 10 человек по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01