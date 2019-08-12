Капитан "Порту" Данилу Перейра может пропустить ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара". Полузащитника беспокоит мышечная травма, сообщает Record.

Капитан «Порту» может пропустить ответный матч с «Краснодаром»

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