Футбол
Капитан «Порту» может пропустить ответный матч с «Краснодаром»Спорт-Экспресс 02:45
Капитан "Порту" Данилу Перейра может пропустить ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара". Полузащитника беспокоит мышечная травма, сообщает Record.
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Около 50 болельщиков поддержат «Краснодар» в матче Лиги чмпионов с «Порту»
Советский спортвчера в 08:05
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:55, Вашингтон
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
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Порошенко явился на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
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Армия и оружие
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В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
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В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
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К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
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«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.
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В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
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Член комитета по этике РФС раскритиковал судейство матча ЦСКА — «Сочи»
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова на матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Сочи».
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К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
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Медведев пообещал ратификацию конвенции о статусе Каспия
Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
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Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
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Общество
В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе
Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.
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Россияне назвали самые важные события 30-летней давности
Как оказалось, с большим отрывом лидирует вывод советских войск из Афганистана, за это событие проголосовало 54 процента опрошенных.
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Армия и оружие
Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
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Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
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ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора
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Обновлено в 03:05
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Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов
В ближайшие дни температура воздуха в некоторых российских регионах опустится до минус двух градусов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
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Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
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