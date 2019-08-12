Капитан «Порту» Данилу Перейра рискует пропустить ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». Как сообщает Record, у хавбека мышечная травма, которая не позволила ему сыграть в последнем матче чемпионата Португалии. Данилу не принимает участие в тренировках «Порту».

Капитан «Порту» может не сыграть с «Краснодаром»

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