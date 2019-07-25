Футбол

Капитан «Порту» Перейра покинул команду из-за ссоры с тренеромНева Спорт 02:58

Португальский футболист, капитан ФК «Порту» Данилу Перейра вынужден был покинуть расположение клуба, поскольку поссорился с главным тренером команды Сержиу Консейсау. Об этом сообщает издание A Bola.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

СМИ: Перейра покинул расположение «Порту» из-за ссоры с главным тренером

Матч ТВ02:13

Полузащитник «Порту» Перейра поссорился с Консейсау и покинул расположение клуба

Советский спорт04:18

СМИ: Перейра покинул расположение «Порту» из-за ссоры с главным тренером

Sportbox.RU02:13

Перейра поссорился с Консейсау и покинул «Порту» перед игрой с «Краснодаром»

Sport24.ru02:16

Перейра поссорился с Консейсау и покинул «Порту» перед матчем с «Краснодаром»

Чемпионат01:13

Перейра поссорился с тренером «Порту» перед матчами с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс02:12

Капитан «Порту» поссорился с тренером

Газета.Ru00:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
Финансы

Доллар США слабо меняется к основным валютам

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,03%.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

«Джо не делится едой»: звезда «Друзей» Мэтт ЛеБлан располнел после краха личной жизни

Артист пережил развод с супругой и крах следующих отношений, после чего изрядно набрал вес, потеряв былую стройность.
Обновлено в 00:30
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Арестован директор горевшего детского лагеря «Холдоми»

Обновлено в 04:20
Кино

Умер голландский актер Рутгер Хауэр

Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 13:12
Культура

Бурятия готовится к Восточному экономическому форуму во Владивостоке

В Бурятии идет подготовка к Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке в сентябре.
Обновлено в 04:10
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта

О планах по созданию совместного предприятия (СП) сообщается в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru Group.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Названа сумма хищений в деле поставщика энергии для Минобороны

Сумма хищений на предприятии «Оборонэнергосбыт», поставлявшем электроэнергию воинским частям и предприятиям Минобороны, составила 2,9 миллиарда рублей.
Обновлено в 01:08
Экономика

Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей

Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Энергетика

«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+

"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:13
Происшествия

Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации

Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Асмус показала, как изменились актеры сериала «Интерны»

Асмус сфотографировалась с Александром Ильином, который запомнился зрителям по роли Лобанова, а также Иваном Охлобыстиным и Светланой Пермяковой.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Украина намерена расширить санкции против России

Украинский кабмин намерен в скором времени вынести на рассмотрение украинского Совета национальной безопасности и обороны проект санкций против России, сообщает 24 июля ТАСС.
Обновлено в 00:42
Политика

Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом

Американский лидер появился перед своими сторонниками на мероприятии организации Turning Point на фоне измененной президентской печати, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:25
Общество

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

Гудкова вызвали в московский СК

24 июля следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.
Обновлено в 04:19
Культура

Вещи Би Би Кинга уйдут с молотка

Аукцион личных вещей и музыкальных инструментов Би Би Кинга состоится в сентябре в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:20
Кино

В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
Обновлено в 00:47
Политика

Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на парад

Обновлено в 04:38
Происшествия

Красноярец расчленил тело матери и хранил его в морозильной камере

Ранее судимый 51-летний житель Красноярска задержан по подозрению в убийстве супруги и матери.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Филиппины считают, что российская военная техника несовместима с их войсками

Обновлено в 01:54
Происшествия

На западе Москвы возник лесной пожар

На площади около 400 кв. м на западе Москвы загорелся лес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Сочи после сильных ливней сошел сель

В Лазаревском были подтоплены несколько улиц, к утру вода ушла. В Барановском сельском округе сошел сель по ручью Безымянный.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие

Завершились ходовые испытания российского боевого робота «Маркер»

Завершены ходовые испытания нового российского боевого робота «Маркер» на гусеничном ходу.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе

Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве).
Обновлено в 03:08
Происшествия

В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата

Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.
Обновлено в 02:19
Политика

Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам

Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.
Обновлено в 01:44
Авто

Китай начал экспортировать в Россию подержанные автомобили

Ранее власти Китая разрешили экспортировать автомобили 10 регионам страны. Лицензии получили Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и Гуандун.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Информацию в новом фильме про «Боинг» MH17 назвали ложной

Ранее сообщалось, как США и Украина пытались заполучить "черные ящики" MH17.
Обновлено вчера в 15:58
ещё по теме
Данилу Перейра
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Порту» и сборной Португалии. Победитель чемпионата Европы 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сержиу Консейсау
Португальский футболист
Португальский футболист, завершивший карьеру в 2009 году, ныне - тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное