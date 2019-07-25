Футбол
Капитан «Порту» Перейра покинул команду из-за ссоры с тренеромНева Спорт 02:58
Португальский футболист, капитан ФК «Порту» Данилу Перейра вынужден был покинуть расположение клуба, поскольку поссорился с главным тренером команды Сержиу Консейсау. Об этом сообщает издание A Bola.
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Полузащитник «Порту» Перейра поссорился с Консейсау и покинул расположение клуба
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