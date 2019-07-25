Футбол

Капитан «Порту» Перейра покинул команду из-за ссоры с тренеромНева Спорт 02:58

Португальский футболист, капитан ФК «Порту» Данилу Перейра вынужден был покинуть расположение клуба, поскольку поссорился с главным тренером команды Сержиу Консейсау. Об этом сообщает издание A Bola.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: Перейра покинул расположение «Порту» из-за ссоры с главным тренером

Sportbox.RU02:13

Перейра поссорился с Консейсау и покинул «Порту» перед игрой с «Краснодаром»

Sport24.ru02:16

Полузащитник «Порту» Перейра поссорился с Консейсау и покинул расположение клуба

Советский спорт04:18

СМИ: Перейра покинул расположение «Порту» из-за ссоры с главным тренером

Матч ТВ02:13

Капитан «Порту» перед игрой с «Краснодаром» разругался с главным тренером

Спорт-Экспресс12:50

Перейра поссорился с Консейсау и покинул «Порту» перед матчем с «Краснодаром»

Чемпионат01:13

Капитан «Порту» поссорился с тренером

Газета.Ru00:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:47, Вашингтон
Наука

Химики из России научились идеально «красить» нанотрубки

С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности.
Обновлено вчера в 05:40
Политика

В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне

Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Политика

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
Обновлено в 12:55
Политика

В ОБСЕ прокомментировали задержание российского танкера Украиной

Представитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Драгана Николич-Соломон прокомментировала информацию о задержании российского танкера Украиной.
Обновлено в 12:26
Политика

Глава Туркмении появился на ТВ после слухов о его смерти

Телевидение Туркменистана показало кадры с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым после слухов о его смерти.
Обновлено в 10:43
Общество

Жара в Германии установила новый температурный рекорд

Обновлено в 11:27
Экономика

«Магнит» во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5%

Ритейлер "Магнит" во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания.
Обновлено в 03:15
Политика

Матвиенко призвала не дискриминировать российских богачей

Обновлено в 09:34
Происшествия

Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова

В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Политика

Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии коллажем с Шойгу

Обновлено вчера в 14:38
Политика

Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах

Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Женщину убили на глазах у ее ребенка на детской площадке в Подмосковье

Обновлено в 13:37
Политика

В США разрабатывают новые антироссийские санкции из-за Венесуэлы

Вашингтон, осудивший Москву за поддержку «режима» Мадуро в Венесуэле, в настоящее время разрабатывает новый пакет санкций против России.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие

Завершены ходовые испытания нового боевого робота «Маркер»

Российский боевой робот «Маркер» завершил ходовые испытания и в ближайшее время выйдет на стрельбовые.
Обновлено в 03:47
Кино

Скончался народный артист России Анатолий Торопов

Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Богомолов станцевал для Собчак на яхте

Звездная пара Ксения Собчак и Константин Богомолов отдыхают на море вместе с сыном телеведущей.
Обновлено в 08:46
Политика

Кличко вновь не смог выговорить слово

Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено в 11:41
Общество

В Норвегии призвали убивать «русских лососей»

Обновлено в 13:41
Авто

«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены

В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Религия

Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве

Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 09:53
Политика

Порошенко пришёл на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Пётр Порошенко в 15:15 пришёл в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 08:34
Политика

Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам

Мосгоризбирком подтвердил отказ в регистрации пяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, рассказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 13:40
Наука

Размер талии является забытым фактором в определении ожирения

Изучение определило, что две основные причины смерти, от которых умирали люди с нормальным весом, но с широкой талией, были сердечно-сосудистые заболевания и рак.
Обновлено вчера в 14:12
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года

Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 09:22
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Гаджеты

Nokia 8.2 получит выдвижную 32-Мп фронтальную камеру

Китайская компания HMD Global в ближайшее время представит первый смартфон Nokia 8.2 с выдвижной фронтальной камерой, – сообщает автор ресурса MySmartPrice Ишан Агарвал.
Обновлено в 13:31
Экономика

Россия ограничила для иностранцев российский рынок газовых турбин

На официальном портале правовой информации опубликовано постановление правительства, которое ужесточает для иностранных компаний условия выхода на российский рынок газовых турбин.
Обновлено в 13:19
Происшествия

МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ

МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева.
Обновлено в 13:29
Здоровье

Голикова: В России не хватает 25-ти тысяч врачей

В России не хватает 25-ти тысяч врачей.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Ливни в Сочи спровоцировали сход селей и подтопление ряда улиц курорта

"Залповые ливни подтопили несколько улиц в Лазаревской и Центральном районах Сочи, а также и стали причиной схода селей в Барановском сельском округе", - сообщили агентству "Интерфакс - Юг" в администрации Сочи в четверг.
Обновлено в 00:05
ещё по теме
Данилу Перейра
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Порту» и сборной Португалии. Победитель чемпионата Европы 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сержиу Консейсау
Португальский футболист
Португальский футболист, завершивший карьеру в 2009 году, ныне - тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное