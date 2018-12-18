Футбол
Защитник и капитан "Оренбурга" Андрей Малых заявил, что необходимо ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). В настоящее время в командах чемпионате России в стартовом составе одновременно могут выходить на поле шесть легионеров.
Газета.Ruвчера в 16:20
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Капитан «Оренбурга» Малых высказался за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
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О вятском футболе, сборной и еврокубках - с капитаном ФК «Оренбург» Андреем Малых
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