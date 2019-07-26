Экипаж задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил российского танкера Nika Spirit имел все необходимые документы, а украинские силовики поднялись на борт в нарушение установленных норм. Об этом заявил капитан судна Илья Дробязко в интервью телеканалу "Россия-1".

Происшествия Россиянина отправили в колонию за твит Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.

Авто Bentley отказалась от планов создания второго внедорожника В интервью изданию Car Sales, опубликованном в четверг, генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк заявил, что планов по созданию дополнительных внедорожников нет, но оставил дверь открытой для дальнейших размышлений.

Политика Румыния не пропустила российские танки в Сербию По данным местного телеканала Digi 24, на которое ссылается агентство, Румыния не пропустила 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены в Сербию по контракту.

Общество Телеканал «Дождь» отменил плату за прямой эфир в интернете В заявлении канала говорится, что теперь прямой эфир можно бесплатно смотреть на сайте «Дождя», на YouTube, во всех соцсетях и на «Яндекс.ТВ».

Общество Пэрис Хилтон купит курорт на Украине Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.

Политика В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.

Политика Китай заподозрил FedEx в намеренной задержке посылок компании Huawei Китай заподозрил американскую почтово-курьерскую компанию FedEx в намеренной задержке посылок компании Huawei.

Происшествия Мосгоризбирком обвинил Соболь в поломке звуковой аппаратуры Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и представители иностранных СМИ сломали звуковую аппаратуру в зале заседаний.

Теннис Посольство США выдало визу теннисистке Кузнецовой Виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщила пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан в Twitter.

Политика Путин оценил рост доходов музеев Доходы российских музеев выросли в 2,5 раза за последние годы. Президент Российской Федерации Владимир Путин положительно оценил такой рост.

Политика Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.

Происшествия Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.

Политика Во время выступления Трампа на гербе США появился двуглавый орел Президент США Дональд Трамп провел встречу со своими сторонниками в Вашингтоне на фоне измененной президентской печати.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.

Общество Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

Политика Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.

Армия и оружие Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.

Космос Илон Маск показал прыжок межпланетного корабля Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео с запуском прототипа Starhopper нового межпланетного корабля Starship.

Армия и оружие В Госдуме ответили на жалобы украинских пограничников на «зеленый луч» Ранее пресс-служба ООС сообщила, что с кораблей ФСБ России начались «сеансы освещения наших судов зеленым лучом» продолжительностью по несколько минут.

Происшествия Число пострадавших в массовом ДТП в Челябинске выросло до девяти Количество пострадавших в аварии с неуправляемым автокраном, который сбил пешехода и протаранил три маршрутки в Челябинске, выросло до девяти.

Футбол Тульский «Арсенал» арендовал у «Спартака» Ломовицкого Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий проведет нынешний сезон в аренде в тульском «Арсенале». Соглашение рассчитано до конца сезона.