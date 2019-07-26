Политика
Капитан Nika Spirit рассказал о задержании танкераТАСС 04:54
Экипаж задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил российского танкера Nika Spirit имел все необходимые документы, а украинские силовики поднялись на борт в нарушение установленных норм. Об этом заявил капитан судна Илья Дробязко в интервью телеканалу "Россия-1".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Капитан танкера Nika Spirit, задержанного СБУ, рассказал об обысках на судне
Комсомольская правда04:38
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
Общество
Жители Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей»
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Авто
Bentley отказалась от планов создания второго внедорожника
В интервью изданию Car Sales, опубликованном в четверг, генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк заявил, что планов по созданию дополнительных внедорожников нет, но оставил дверь открытой для дальнейших размышлений.
Обновлено в 03:16
Политика
Румыния не пропустила российские танки в Сербию
По данным местного телеканала Digi 24, на которое ссылается агентство, Румыния не пропустила 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены в Сербию по контракту.
Обновлено в 11:38
Общество
Телеканал «Дождь» отменил плату за прямой эфир в интернете
В заявлении канала говорится, что теперь прямой эфир можно бесплатно смотреть на сайте «Дождя», на YouTube, во всех соцсетях и на «Яндекс.ТВ».
Обновлено в 11:03
Общество
Пэрис Хилтон купит курорт на Украине
Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Политика
В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Футбол
Программа третьего тура РПЛ откроется матчем между «Динамо» и «Уралом»
Обновлено вчера в 17:10
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено в 10:44
Политика
Китай заподозрил FedEx в намеренной задержке посылок компании Huawei
Китай заподозрил американскую почтово-курьерскую компанию FedEx в намеренной задержке посылок компании Huawei.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Мосгоризбирком обвинил Соболь в поломке звуковой аппаратуры
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и представители иностранных СМИ сломали звуковую аппаратуру в зале заседаний.
Обновлено в 10:01
Теннис
Посольство США выдало визу теннисистке Кузнецовой
Виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщила пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан в Twitter.
Обновлено в 10:15
Политика
Путин оценил рост доходов музеев
Доходы российских музеев выросли в 2,5 раза за последние годы. Президент Российской Федерации Владимир Путин положительно оценил такой рост.
Обновлено в 05:23
Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Политика
Во время выступления Трампа на гербе США появился двуглавый орел
Президент США Дональд Трамп провел встречу со своими сторонниками в Вашингтоне на фоне измененной президентской печати.
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Обновлено в 04:55
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы
Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено в 08:06
Космос
Илон Маск показал прыжок межпланетного корабля
Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео с запуском прототипа Starhopper нового межпланетного корабля Starship.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
В Госдуме ответили на жалобы украинских пограничников на «зеленый луч»
Ранее пресс-служба ООС сообщила, что с кораблей ФСБ России начались «сеансы освещения наших судов зеленым лучом» продолжительностью по несколько минут.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Число пострадавших в массовом ДТП в Челябинске выросло до девяти
Количество пострадавших в аварии с неуправляемым автокраном, который сбил пешехода и протаранил три маршрутки в Челябинске, выросло до девяти.
Обновлено в 05:35
Футбол
Тульский «Арсенал» арендовал у «Спартака» Ломовицкого
Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий проведет нынешний сезон в аренде в тульском «Арсенале». Соглашение рассчитано до конца сезона.
Обновлено в 09:14
Политика
Еврокомиссия готова судиться с Nord Stream 2 AG
Еврокомиссия готова ответить на иск компании-оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в Европейский суд юстиции по поправкам в Газовую директиву ЕС.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22