Экипаж задержанного СБУ российского танкера перевозил его в порт Измаил на ремонт, передает РИА "Новости". Об этом рассказал старший помощник капитана Александр Чайкин.

Шоу-бизнес 8-месячный сын Сергея Безрукова впервые побывал на съемочной площадке На съемки Сергей Безруков приехал вместе с семьей — женой Анной Матисон, 3-летней дочерью Марией и 8-месячным сыном Степаном.

Политика Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17 Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.

Политика Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.

Музыка Басков оделся в одном стиле с Киркоровым на фестивале «Жара» Со своей прогремевшей песней Басков и Киркоров приехали на фестиваль «Жара» в Баку.

Спорт Женская сборная США выиграла чемпионат мира по водному поло Женская сборная США обыграла Испанию в финале (11:6) в Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес отметила свой юбилей Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала собственный юбилей. Голливудской звезде исполнилось пятьдесят лет.

Политика Посол ЕС пожаловался на «ужасный имидж» Украины Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли рассказал об ужасном имидже Украине и призвал не ассоциировать страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции.

Происшествия СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.

Авто Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для РФ О ценах будет объявлено дополнительно. Скорее всего, российские комплектации и цены будут объявлены в ходе премьерного показа 1 августа.

Гаджеты Изъята партия поддельных смартфонов Huawei Как стало известно, в китайском городе Ханчжоу полицейские накрыли подпольный цех по производству смартфонов Huawei.

Политика В Британии оштрафовали RT на миллионы Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).

Технологии Создан инструмент для комплексного анализа блокчейн-платформ Результаты анализа могут быть полезны: - разработчикам для выбора конкретной платформы распределенных реестров и создания приложений, - аналитикам рынка для оценки перспектив развития платформ, - тем, кто хочет внедрить распределенные реестры в производство и бизнес, - создателям и распространителям криптовалют.

Футбол Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Происшествия Против первого замглавы Чехова возбудили дело о взятке в 70 млн рублей Еще одно уголовное дело, теперь о взятке в виде двух участков стоимостью на 70 миллионов рублей, возбудили против первого замглавы подмосковного Чехова, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Шоу-бизнес Дима Билан удивил поклонников новым образом Певец Дима Билан показал свой новый образ, опубликовав фото в Instagram. Музыкант перекрасил волосы в блонд, чем удивил своих поклонников.

Здоровье Врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в интервью газете «Известия» заявил, что врачей стоит перевести в индивидуальные предприниматели.

Политика В КНР представили доклад, осуждающий США за расовую дискриминацию Общество по изучению прав человека КНР в пятницу обнародовало доклад, в котором утверждается, что наличие расовой дискриминации в США говорит о тщетности политики американского правительства в сфере защиты прав человека.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.

Гаджеты Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Политика В ООН отреагировали на задержание российского танкера Украиной ООН призывает Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации с задержанием российского танкера Службой безопасности Украины.