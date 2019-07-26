Политика
Названо предназначение задержанного СБУ российского танкераГазета.Ru вчера в 23:23
Экипаж задержанного СБУ российского танкера перевозил его в порт Измаил на ремонт, передает РИА "Новости". Об этом рассказал старший помощник капитана Александр Чайкин.
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«Мы ничего не нарушали, а СБУ провела незаконный обыск»: капитан задержанного в Одессе судна
Телеканал 360°вчера в 19:33
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Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Шоу-бизнес
8-месячный сын Сергея Безрукова впервые побывал на съемочной площадке
На съемки Сергей Безруков приехал вместе с семьей — женой Анной Матисон, 3-летней дочерью Марией и 8-месячным сыном Степаном.
Обновлено в 07:19
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Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
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Музыка
Басков оделся в одном стиле с Киркоровым на фестивале «Жара»
Со своей прогремевшей песней Басков и Киркоров приехали на фестиваль «Жара» в Баку.
Обновлено в 06:40
Спорт
Женская сборная США выиграла чемпионат мира по водному поло
Женская сборная США обыграла Испанию в финале (11:6) в Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 06:41
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила свой юбилей
Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала собственный юбилей. Голливудской звезде исполнилось пятьдесят лет.
Обновлено в 01:20
Политика
Посол ЕС пожаловался на «ужасный имидж» Украины
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли рассказал об ужасном имидже Украине и призвал не ассоциировать страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции.
Обновлено в 05:32
Происшествия
СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском
В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Авто
Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для РФ
О ценах будет объявлено дополнительно. Скорее всего, российские комплектации и цены будут объявлены в ходе премьерного показа 1 августа.
Обновлено вчера в 14:37
Гаджеты
Изъята партия поддельных смартфонов Huawei
Как стало известно, в китайском городе Ханчжоу полицейские накрыли подпольный цех по производству смартфонов Huawei.
Обновлено в 04:00
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Технологии
Создан инструмент для комплексного анализа блокчейн-платформ
Результаты анализа могут быть полезны: - разработчикам для выбора конкретной платформы распределенных реестров и создания приложений, - аналитикам рынка для оценки перспектив развития платформ, - тем, кто хочет внедрить распределенные реестры в производство и бизнес, - создателям и распространителям криптовалют.
Обновлено в 05:20
Общество
Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду
Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
Обновлено в 03:40
Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Против первого замглавы Чехова возбудили дело о взятке в 70 млн рублей
Еще одно уголовное дело, теперь о взятке в виде двух участков стоимостью на 70 миллионов рублей, возбудили против первого замглавы подмосковного Чехова, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Дима Билан удивил поклонников новым образом
Певец Дима Билан показал свой новый образ, опубликовав фото в Instagram. Музыкант перекрасил волосы в блонд, чем удивил своих поклонников.
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье
Врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями
Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в интервью газете «Известия» заявил, что врачей стоит перевести в индивидуальные предприниматели.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Усыновившая 118 детей женщина получила 20 лет тюрьмы за мошенничество
Обновлено вчера в 22:28
Политика
В КНР представили доклад, осуждающий США за расовую дискриминацию
Общество по изучению прав человека КНР в пятницу обнародовало доклад, в котором утверждается, что наличие расовой дискриминации в США говорит о тщетности политики американского правительства в сфере защиты прав человека.
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
В ООН отреагировали на задержание российского танкера Украиной
ООН призывает Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации с задержанием российского танкера Службой безопасности Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Дочь убитой в Раменском девушки попала в больницу
Обновлено вчера в 16:57
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
150 полицейских ищут исчезнувших в Германии россиянок
В Германии 150 полицейских занимаются поисками двух россиянок, которые пропали в середине июля.
Обновлено в 03:54