Политика

Капитан Nika Spirit рассказал о задержании танкераТАСС 04:54

Экипаж задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил российского танкера Nika Spirit имел все необходимые документы, а украинские силовики поднялись на борт в нарушение установленных норм. Об этом заявил капитан судна Илья Дробязко в интервью телеканалу "Россия-1".
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