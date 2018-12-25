Футбол
Капитан «Ман Сити» восстановился после травмы
Капитан «Ман Сити» восстановился после травмыLiveSport.ruвчера в 15:19
Чемпионат Англии
Стадион «Кинг Пауэр»
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва восстановился после травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает официальный сайт «горожан». Сильва вернулся к тренировкам в общей группе и может сыграть против «Лестера» в 19-м туре чемпионата Англии.
LiveSport.ruвчера в 15:19
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Происшествия
После убийства четырех человек в Ульяновске возбудили дело
Региональное управление СК возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Силы ПВО Израиля перехватили запущенную со стороны Сирии ракету
Ранее стало известно, что средства ПВО Сирии отразили атаку нескольких ракет в западной части Дамаска.
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие
Главком ВМФ: США наращивают высокоточное оружие у границ России
США наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев на заседании Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций ВМФ, прошедшем в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:17
Происшествия
СК завел дело после перестрелки в центре Казани
Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по факту перестрелки в центре Казани, где мужчина тяжело ранил двух человек, сообщили в следственном управлении СКР региона.
Обновлено в 02:49
Здоровье
В Минздраве подтвердили планы о выводе табака с рынка после 2050 года
Министерство здравоохранения РФ подтвердило планы о рассмотрении вопроса о возможном последовательном выводе табачных изделий с рынка после 2050 года.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Опубликовано видео с места въезда автомобиля в КПП в Домодедове
Телеканал «360» опубликовал видео с места ДТП у аэропорта Домодедово, где водитель автомобиля каршеринга врезался в контрольно-пропускной пункт.
Обновлено в 03:17
Политика
Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двоих вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина.
Обновлено в 03:31
Экономика
«Ъ» предупредил о подорожании мобильного интернета в России
В России с начала 2019 года ожидается рост цен на мобильный интернет, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование Content Review.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Украина снимает военное положение
В рамках военного положения 30 ноября было объявлено, что Украина отныне не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Тренер «Енисея» Аленичев лишен водительских прав на полтора года
Обновлено в 01:19
Происшествия
В результате взрыва в университете Пекина погибли трое студентов
В Пекинском транспортном университете, расположенном в районе Хайдянь, произошел взрыв в лаборатории, погибли трое студентов.
Обновлено в 02:58
Транспорт
Штраф за неоплату парковки в Москве вырос до 5 тысяч
Обновлено в 03:34
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать мандарины к новогоднему столу
Обновлено в 02:00
Происшествия
После заражения 20 детей гепатитом в больнице Приамурья возбудили дело
«Коммерсантъ» со ссылкой на депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша сообщает, что в этой больнице по меньшей мере 26 детей заразились гепатитом С. По его словам, заразившиеся дети лечились в гематологическом отделении детской областной больницы в разное время.
Обновлено в 03:47
Политика
Глава МИД Германии выступил против размещения новых ракет в Европе
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас высказался против размещения в Европе ракет средней дальности с ядерными боеголовками.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Суд продлил до конца марта меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
Обновлено в 02:46
Политика
Луценко заявил о «третьей волне оккупации» со стороны России
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью Bild заявил, что инцидент в Керченском проливе стал «третьей волной оккупации» со стороны России после ситуации в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:10
Финансы
Украинские школы оказались под угрозой закрытия, пишут СМИ
На Украине могут начать закрывать школы и сокращать учителей из-за нехватки средств для зарплат педагогам, пишет Strana.ua.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Норвежский политик призвал Запад признать Крым частью России
Крым был российским с конца XVIII века и до середины XX века, а потом на его территории располагалась российская база ВМФ, и все это время русские составляли большую часть населения полуострова, заявил бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген в интервью норвежскому изданию Aftenposten, объясняя, почему Западу стоит признать Крым частью РФ.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Более 8 млн рублей украли у безработного москвича из рюкзака в метро
Злоумышленник украл более 8 млн рублей из рюкзака безработного москвича на Калужско-Рижской ветке столичного метро.
Обновлено в 00:19
Политика
Украина повторно не смогла продать судно «Норд» с уценкой в 10%
Национальное агентство Украины по возврату активов (АРМА) в среду повторно не смогло продать на аукционе арестованное российское рыболовецкое судно "Норд", которое было задержано украинской погранслужбой весной.
Обновлено в 02:58
Политика
В России предложили затопить США с помощью Гольфстрима
В издании "Военно-промышленный курьер" опубликована статья, где описывается возможность развернуть течение Гольфстрим для затопления США.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
«Ростех» создает новый комплекс ракетного оружия «Булат»
В России создается новый комплекс управляемого ракетного вооружения «Булат», который предназначен для установки на перспективную боевую бронетехнику.
Обновлено в 01:49
Политика
Япония решила возобновить китобойный промысел
Японские власти решили возобновить китобойный промысел с июля следующего года, передает Kyodo.
Обновлено вчера в 23:57
Хоккей
Назаров покинул пост главного тренера «Нефтехимика»
Андрей Назаров покинул пост главного тренера нижнекамского хоккейного клуба "Нефтехимик", исполняющим обязанности назначен Вячеслав Буцаев, сообщается на сайте команды.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Полиция отказалась наказывать российских школьников за рисунки с геями
В Екатеринбурге полиция завершила проверку школы № 115, откуда изъяли детские рисунки с геями, подготовленные для конкурса «Толерантный мир», рассказали РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.
Обновлено в 03:35
Общество
Судебный квартал в Петербурге построят структуры ресторатора Пригожина
Обновлено в 02:55
Политика
Силуанов рассказал об итогах переговоров Путина с Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили цены на энергоресурсы и грядущие изменения в российском налоговом законодательстве, а также договорились создать рабочую группу для подготовки предложений по урегулированию проблемных вопросов, рассказал глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 20:56
Экономика
Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2019 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации документа.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
КНДР и Южная Корея символически объединили железные дороги
Северная и Южная Корея провели символическую церемонию объединения железных дорог двух стран, передает агентство Yonhap.
Обновлено вчера в 23:26