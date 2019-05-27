Футбол

Капитан «Локомотива» Игорь Денисов покинул клубВести.Ru 11:55

Полузащитник московского "Локомотива" Игорь Денисов, являющийся капитаном команды, принял решение завершить выступления за "железнодорожников". Руководство клуба и 35-летний футболист прекратили сотрудничество по соглашению сторон.
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Кикнадзе заявил, что в «Локомотиве» высоко ценят вклад Денисова в победы команды

Спорт-Экспресс11:12

«Локомотив» объявил об уходе капитана команды Игоря Денисова

РБК11:19

Денисов — после ухода из «Локомотива»: «Благодарю всех, кто был рядом. И особенно Семина»

Sport24.ru11:15

«Локомотив» расторг контракт с Денисовым

Чемпионат11:07

Игорь Денисов официально покинул «Локомотив»

Советский спорт11:20

Игорь Денисов расторг контракт с «Локомотивом»

Спорт день за днем11:40

«Локомотив» объявил об уходе Денисова

Sports.ru11:15
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Здоровье

В ближайшие три года все медучреждения Волжского обновят оборудование

Обновлено в 09:29
Общество

В Минпросвещения сочли исчерпанным конфликт вокруг вечеринки в школе Владивостока

"Система образования должна образовывать и просвещать, а не карать", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь министра просвещения России Андрей Емельянов, отвечая на вопрос агентства, считают ли в ведомстве конфликт исчерпанным.
Обновлено в 11:10
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров

Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Два теплохода столкнулись в Москве

На причале Северного речного вокзала Москвы произошло столкновение двух прогулочных теплоходов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:11
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Политика

Большинство россиян устраивает позиции страны на мировой арене

Опрос показал, что 72% респондентов положительно оценивают российские позиции в мире.
Обновлено в 09:42
Космос

Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 10:53
Общество

Чихающий кот Эллиот из Британии не может найти хозяев из-за недуга

Обновлено в 11:07
Экономика

Почему курс биткоина обновил годовой максимум

В понедельник, 27 мая, цена биткоина выросла более чем на 10% и впервые за год достигла $8,8 тыс.
Обновлено в 10:48
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено 25 мая в 08:28
Политика

В погранслужбе ФСБ предупредили об опасности провокаций от Украины

Глава пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что угроза новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков всё еще сохраняется.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, почему ее первый брак распался

Обновлено в 08:08
Экономика

Бывший гендиректор Ozon возглавит сеть «Утконос»

Бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски, который в августе 2018 года стал консультантом торговой сети "Магнит" по маркетингу и цифровым технологиям, сменит Максима Бахтина на посту генерального директора ретейлера "Утконос" в середине июня.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Хоккей

Хоккеист Чайковски продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Словацкий защитник Михал Чайковски, ранее игравший за московское "Динамо", продолжит карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте", который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Обновлено в 10:53
Политика

Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

На редакцию газеты в Ставрополе напал мужчина с ножом

В Ставрополе вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников газеты КПРФ «Родина».
Обновлено в 10:53
Политика

Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России

Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелеком») и крымский «СевМобайл» — оказались не готовы к отмене внутрироссийского роуминга и не уведомили абонентов об изменениях.
Обновлено в 11:58
Путешествия

Анапу назвали самым дорогим курортом России

Обновлено в 09:15
Здоровье

Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку

В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

На видео пользователя jorywea видно, как актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.
Обновлено в 12:06
Здоровье

Чем может быть опасен чай с солодкой, поведали эксперты

Эксперты поведали, чем для здоровья может быть опасен чай с солодкой.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии

По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело

В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Политика

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива». Заслуженный мастер спорта России.
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