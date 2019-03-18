Капитан «Лестера» Уэс Морган продлил контракт до 2020 годаРИА Новости 14:21

Ямайский защитник Уэс Морган заключил новое соглашение с футбольным клубом "Лестер", сообщается на сайте английской команды. Отмечается, что новый контракт 35-летнего игрока рассчитан до июня 2020 года. Прежнее соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Капитан «Лестера» Уэс Морган продлил контракт до 2020 года

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