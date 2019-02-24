Футбол

Капитан ФК «Ростов» назвал игру с «Краснодаром» матчем годаБлокнот Ростов-на-Дону 07:36

Ростов — Краснодар
сегодня
в 11:00
Кубок России, Четвертьфинал
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Ростов
Вратарь
30
Сергей Песьяков
  
Защитник
4
Сергей Паршивлюк
  
5
Деннис Хаджикадунич
  
6
Рагнар Сигурдссон
  
25
Арсений Логашов
  
28
Евгений Чернов
  
Полузащитник
7
Роман Еременко
  
11
Алексей Ионов
  
84
Александр Гацкан
  
Нападающий
10
Александр Зуев
  
14
Элдор Шомуродов
  
Краснодар
Вратарь
39
Матвей Сафонов
  
Защитник
4
Александр Мартынович
  
5
Урош Спаич
  
6
Кристиан Рамирес
  
98
Сергей Петров
  
Полузащитник
7
Вандерсон Соуза
  
8
Юрий Газинский
  
16
Виктор Классон
  
33
Маурисио Перейра
  
77
Шарль Каборе
  
Нападающий
85
Иван Игнатьев
  
Александр Гацкан в интервью клубному порталу ФК «Ростов» рассказал о своих ожиданиях перед ответным матчем 1/4 финала Кубка России по футболу.
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Капитан ФК «Ростов» назвал игру с «Краснодаром» матчем года

Блокнот Ростов-на-Дону07:36

Капитан «Ростова»: игра с «Краснодаром» в кубке — матч года

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«Ростов» сыграет с «Краснодаром» в ответном матче 1/4 финала Олимп - Кубка России

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Молдавский футболист
Молдавский и российский футболист, полузащитник. С августа 2008 года выступает за ФК «Ростов», капитан с 2015 года. Игрок национальной сборной Молдавии, выступал за молодёжную сборную Молдавии.
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