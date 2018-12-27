Капитан футбольного клуба «Борнмут» Саймон Фрэнсис получил травму и выбыл из строя до конца сезона. Об этом сообщается на сайте клуба. Фрэнсис получил травму колена в среду в гостевом матче Английской премьер-лиги с «Тоттенхэмом».

Общество Общество «Роскачество» назвало лучшие марки красной икры

Политика Политика В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

Армия и оружие Армия и оружие В США оценили испытания российского «Авангарда» Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Политика Политика «Русал» избрал нового председателя Совета директоров Крупнейший в мире производитель алюминия - российская компания "Русал" - избрала нового председателя Совета директоров.

Политика Политика На Украине показали социальную рекламу о европейских ценностях Министерство информационной политики Украины презентовало коммуникационную кампанию «Европа начинается с тебя», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Происшествия Происшествия Взрыв трансформатора произошел в Нью-Йорке Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в нью-йоркском районе Куинс.

Общество Общество Названы самые востребованные профессии 2019 года

Политика Политика Президент РФ подписал закон об отмене национального роуминга Закон об отмене национального роуминга в РФ подписал российский президент Владимир Путин, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Хоккей Хоккей Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира Сборная России провела первый матч на стартовавшем в Канаде чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных.

Общество Общество Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.

Происшествия Происшествия В ДТП в Алтайском крае пострадали 10 человек Травмы получили 10 из них, включая восемь детей, жертв нет. Минздрав региона сообщил, что на месте ЧП вели работу пять бригад скорой.

Общество Общество Путин подписал закон об ответственном обращении с животными

Происшествия Происшествия В Финляндии задержали россиянку по запросу США Гражданку России 15 декабря задержали в Финляндии по запросу властей США, сообщил консульский отдел посольства РФ в Финляндии.

Экономика Экономика Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».

Политика Политика Кадыров сообщил о возвращении российских детей из Ирака 30 декабря Из Ирака в Россию 30 декабря доставят 30 детей российских граждан, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest: британский корабль Echo в Черном море беззащитен Попытки стран Запада «послать сигнал» России при помощи отправки в Черное море корабля британских ВМС HMS Echo выглядят смехотворно, так как данный корабль вооружен слабее, чем захваченные «российским спецназом» в Керченском проливе украинские бронекатера, пишет издание National Interest.

Энергетика Энергетика Нефть Brent вернулась к цене выше $53 за баррель Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени 28 декабря подорожал на $1,02 (1,96%) - до $53,18 за баррель.

Хоккей Хоккей Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Общество Общество Москвичи увидят в январе звездный дождь и лунное затмение

Армия и оружие Армия и оружие Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.

Политика Политика Путин подписал закон о частичной декриминализации 282 УК РФ Владимир Путин своей подписью окончательно узаконил принятую Госдумой и одобренную Совфедом инициативу, предполагающую послабление "экстремистской", 282-й статьи УК РФ в части лайков и репостов, сообщается на портале правовой информации.

Происшествия Происшествия На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон

Путешествия Путешествия Турция вводит для туристов налог на безопасность Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.

Политика Политика Конгресс США вновь не проголосовал по бюджету Обе палаты Конгресса США собрались в четверг на заседания, но не стали предпринимать никаких шагов для того, чтобы положить конец так называемому шатдауну, то есть частичной приостановке работы федерального правительства, которая началась 22 декабря.

Экономика Экономика Аудиторы обвинили регулятора алкогольного рынка в неэффективной работе Счетная палата нашла также недостатки в механизме финансирования госконтрактов: их заключают на текущий год в пределах установленных Министерством финансов лимитов бюджетных обязательств, при этом Росспиртпром в течение всего года получает от территориальных органов Росалкогольрегулирования заявки на выполнение работ и не может отказаться от их исполнения.

Транспорт Транспорт Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

Происшествия Происшествия «ИрАэро» опровергла возбуждение дела о мошенничестве против компании «ИрАэро», которая вывозила отдыхавших в Китае российских туристов в связи с задолженностью туроператора «Жемчужная река», опровергла информацию о возбуждении уголовного дела о мошенничестве против компании.

Общество Общество Золотов рассказал о внуке в Англии и своей даче Непримиримый борец с коррупцией Алексей Навальный вновь вынудил главу Росгвадии Виктора Золотова отвечать на обвинения, который считает выдумкой.