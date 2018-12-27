Футбол
Капитан «Борнмута» Фрэнсис выбыл до конца сезона из-за травмы
Капитан «Борнмута» Фрэнсис выбыл до конца сезона из-за травмыREGNUM00:44
Капитан футбольного клуба «Борнмут» Саймон Фрэнсис получил травму и выбыл из строя до конца сезона. Об этом сообщается на сайте клуба. Фрэнсис получил травму колена в среду в гостевом матче Английской премьер-лиги с «Тоттенхэмом».
REGNUM00:44
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Капитан «Борнмута» Фрэнсис выбыл на срок от шести до девяти месяцев из-за травмы
Спорт-Экспрессвчера в 14:43
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Из Ирака в Россию 30 декабря доставят 30 детей российских граждан, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
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National Interest: британский корабль Echo в Черном море беззащитен
Попытки стран Запада «послать сигнал» России при помощи отправки в Черное море корабля британских ВМС HMS Echo выглядят смехотворно, так как данный корабль вооружен слабее, чем захваченные «российским спецназом» в Керченском проливе украинские бронекатера, пишет издание National Interest.
Обновлено в 00:27
Энергетика
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Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени 28 декабря подорожал на $1,02 (1,96%) - до $53,18 за баррель.
Обновлено в 00:21
Хоккей
Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ
Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:42
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Москвичи увидят в январе звездный дождь и лунное затмение
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов
В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Путин подписал закон о частичной декриминализации 282 УК РФ
Владимир Путин своей подписью окончательно узаконил принятую Госдумой и одобренную Совфедом инициативу, предполагающую послабление "экстремистской", 282-й статьи УК РФ в части лайков и репостов, сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 01:06
Происшествия
На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон
Обновлено вчера в 15:37
Путешествия
Турция вводит для туристов налог на безопасность
Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Конгресс США вновь не проголосовал по бюджету
Обе палаты Конгресса США собрались в четверг на заседания, но не стали предпринимать никаких шагов для того, чтобы положить конец так называемому шатдауну, то есть частичной приостановке работы федерального правительства, которая началась 22 декабря.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
Аудиторы обвинили регулятора алкогольного рынка в неэффективной работе
Счетная палата нашла также недостатки в механизме финансирования госконтрактов: их заключают на текущий год в пределах установленных Министерством финансов лимитов бюджетных обязательств, при этом Росспиртпром в течение всего года получает от территориальных органов Росалкогольрегулирования заявки на выполнение работ и не может отказаться от их исполнения.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима
Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
«ИрАэро» опровергла возбуждение дела о мошенничестве против компании
«ИрАэро», которая вывозила отдыхавших в Китае российских туристов в связи с задолженностью туроператора «Жемчужная река», опровергла информацию о возбуждении уголовного дела о мошенничестве против компании.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
Золотов рассказал о внуке в Англии и своей даче
Непримиримый борец с коррупцией Алексей Навальный вновь вынудил главу Росгвадии Виктора Золотова отвечать на обвинения, который считает выдумкой.
Обновлено в 00:56
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Биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года
Аналитики компании «ФинЭкспертиза» назвали самые выгодные и провальные вложения в 2018 году, пишет 28 декабря «Российская газета».
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