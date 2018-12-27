Футбол
Капитан «Борнмута» Фрэнсис пропустит до девяти месяцев из-за травмы
Капитан «Борнмута» Фрэнсис пропустит до девяти месяцев из-за травмыРИА Новости14:56
Капитан английского футбольного клуба "Борнмут" Саймон Фрэнсис выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщается на сайте команды. Защитник получил повреждение колена в среду в выездном матче чемпионата Англии с лондонским "Тоттенхэмом" - 0:5.
РИА Новости14:56
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