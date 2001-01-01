Капитан футбольного клуба БАТЭ Игорь Стасевич поделился своим мнением о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд за счёт приглашения белорусских клубов. У нас своя страна и свой чемпионат.

Капитан БАТЭ высказался о возможном участии белорусских клубов в РПЛ

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