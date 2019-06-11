Футбол
Капитан «Аякса» де Лигт предпочёл перейти в ПСЖ, а не в «Барселону»REGNUM 02:00
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
Происшествия
Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова
Обновлено в 08:35
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Экономика
В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой
Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка «Югра» Хотину
Басманный суд Москвы продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего главного акционера лишенного лицензии банка "Югра" Алексея Хотина по делу о хищении 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 07:18
Общество
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
Политика
В Совфеде представлен доклад о вмешательстве США в дела России
В докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, представленном главой комиссии Андреем Климовым утверждается, что США продолжают попытки вмешательства в дела России, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:21
Общество
В избирком Екатеринбурга подана заявка о референдуме о храме в сквере у Драмтеатра
Ранее референдум о строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы дважды пытался заявить местный штаб Алексея Навального.
Обновлено в 05:36
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Общество
В МВД рассказали о правилах безопасности для детей летом
Министерство внутренних дел России разработало рекомендации для родителей по обеспечению безопасности детей в период летнего отдыха.
Обновлено в 04:37
Футбол
Баскетболист Хиггинс покинул ЦСКА
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Аварийную посадку в аэропорту Астрахани совершил самолет с 89 пассажирами.
Обновлено в 08:21
Политика
Зеленский назначил Бухарева главой Службы внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки Украины (СВРУ).
Обновлено в 08:57
Космос
Новое исследование сократило количество потенциально обитаемых планет
Ученые привыкли искать потенциально "живые" планеты в "зоне обитаемости" — так называется слой пространства вокруг звезды, на поверхности расположенных в котором планет может существовать жидкая вода.
Обновлено в 08:47
Экономика
ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности
Около 220 тыс. раз россияне попытались сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности, который Банк России проводил с 15 мая по 7 июня.
Обновлено в 08:20
Политика
Лукашенко предложил «привести в чувства» Гидрометцентр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своей администрации разобраться с работой Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромет), сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 08:51
Футбол
«Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи
Обновлено в 08:27
Общество
Мэрия увидела в марше в поддержку Голунова угрозу для москвичей
Власти Москвы высказались против проведения 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова и попросили прокуратуру принять меры к гражданам, призывающим к участию в этой акции.
Обновлено в 08:45
Общество
Средний балл ЕГЭ по профильной математике стал выше
В ведомстве отметили, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено в 08:20
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Происшествия
Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»
Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:47
Авто
Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля
С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено в 04:01
Происшествия
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора
В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Общество
В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47