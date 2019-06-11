Футбол

Капитан «Аякса» де Лигт предпочёл перейти в ПСЖ, а не в «Барселону»REGNUM 02:00

Защитник и капитан амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт перейдёт в ПСЖ.
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Де Лихт сделал выбор между «Барселоной» и «ПСЖ»

Евро-футбол.ру01:23

Маттейс де Лигт: "Возможно, еще не время переходить в "Барселону"

Спорт-Экспресс07:57

Де Лигт: возможно, ещё не время переходить в «Барселону»

Чемпионат07:06

Маттейс де Лигт: «Возможно, еще не время переходить в «Барселону»

Sports.ru05:55

В Испании сообщили, что «Барселона» согласовала с «Аяксом» трансфер Де Лигта

Sport24.ru08:36

СМИ: «Вероятно, де Лигт сделает выбор в пользу „ПСЖ“»

ProstoProSportвчера в 18:30

«Барселона» готова перебить предложения по де Лигту

Советский спортвчера в 11:20
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
Происшествия

Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова

Обновлено в 08:35
Происшествия

Причиной хлопка газа в жилом доме в Сочи стала невыключенная духовка

Обновлено в 05:37
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Экономика

В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой

Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка «Югра» Хотину

Басманный суд Москвы продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего главного акционера лишенного лицензии банка "Югра" Алексея Хотина по делу о хищении 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Старый советский ДШКМ поджег американский бронеавтомобиль в Йемене

Обновлено в 08:12
Общество

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
Политика

В Совфеде представлен доклад о вмешательстве США в дела России

В докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, представленном главой комиссии Андреем Климовым утверждается, что США продолжают попытки вмешательства в дела России, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:21
Общество

В избирком Екатеринбурга подана заявка о референдуме о храме в сквере у Драмтеатра

Ранее референдум о строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы дважды пытался заявить местный штаб Алексея Навального.
Обновлено в 05:36
Экономика

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Общество

В МВД рассказали о правилах безопасности для детей летом

Министерство внутренних дел России разработало рекомендации для родителей по обеспечению безопасности детей в период летнего отдыха.
Обновлено в 04:37
Футбол

Баскетболист Хиггинс покинул ЦСКА

Обновлено в 08:08
Происшествия

В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Аварийную посадку в аэропорту Астрахани совершил самолет с 89 пассажирами.
Обновлено в 08:21
Политика

Зеленский назначил Бухарева главой Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки Украины (СВРУ).
Обновлено в 08:57
Космос

Новое исследование сократило количество потенциально обитаемых планет

Ученые привыкли искать потенциально "живые" планеты в "зоне обитаемости" — так называется слой пространства вокруг звезды, на поверхности расположенных в котором планет может существовать жидкая вода.
Обновлено в 08:47
Экономика

ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности

Около 220 тыс. раз россияне попытались сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности, который Банк России проводил с 15 мая по 7 июня.
Обновлено в 08:20
Политика

Лукашенко предложил «привести в чувства» Гидрометцентр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своей администрации разобраться с работой Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромет), сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 08:51
Футбол

«Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи

Обновлено в 08:27
Общество

Мэрия увидела в марше в поддержку Голунова угрозу для москвичей

Власти Москвы высказались против проведения 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова и попросили прокуратуру принять меры к гражданам, призывающим к участию в этой акции.
Обновлено в 08:45
Общество

Средний балл ЕГЭ по профильной математике стал выше

В ведомстве отметили, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено в 08:20
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 09:16
Происшествия

Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»

Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Суд рассмотрит жалобу на домашний арест журналиста Голунова 14 июня

Обновлено в 08:02
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Общество

Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:47
Авто

Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля

С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено в 04:01
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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