Футбол

Капитан «Аякса» де Лигт предпочёл перейти в ПСЖ, а не в «Барселону»REGNUM 02:00

Защитник и капитан амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт перейдёт в ПСЖ.
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Де Лихт сделал выбор между «Барселоной» и «ПСЖ»

Евро-футбол.ру01:23

Де Лигт: возможно, ещё не время переходить в «Барселону»

Чемпионат07:06

Маттейс де Лигт: «Возможно, еще не время переходить в «Барселону»

Sports.ru05:55

Де Лигт: «Деньги не вопрос для меня. Может, еще просто не время переходить в „Барселону“»

Sport24.ru06:23

СМИ: де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»

Спорт-Экспрессвчера в 19:58

СМИ: «Вероятно, де Лигт сделает выбор в пользу „ПСЖ“»

ProstoProSportвчера в 18:30

«Барселона» готова перебить предложения по де Лигту

Советский спортвчера в 11:20
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Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Обновлено вчера в 09:59
Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Авто

Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Культура

Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца

Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Технологии

На МАКС-2019 будут представлены российские разработки авиации будущего

Обновлено в 03:58
Футбол

«Спартак» и ЦСКА претендуют на японского хавбека

Отмечается, что за японским хавбеком также следит ЦСКА. Напомним, что "армейцы" проявляли интерес к Доану еще в прошлом сезоне.
Обновлено в 06:08
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество

Назван средний возраст вступления россиян в брак

Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
Политика

В Кремле отреагировали на акцию в поддержку журналиста Голунова

12 июня отмечается День России. Также на 12 июня в Москве запланирована акция в поддержку задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Англии ослушавшаяся врачей женщина спасла жизнь «сонному» ребенку

В Англии женщина, ослушавшаяся врачей, спасла жизнь своему «сонному» ребенку.
Обновлено в 04:19
Политика

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Политика

Лукашенко поручил новому главе МВД «встряхнуть» милицию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому министру внутренних дел Юрию Караеву "встряхнуть" милицию в плане дисциплины сотрудников и уважать обычных людей, сообщило агентство Sputnik Белоруссия со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В Россию пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты

Таможенные службы Оренбургской области задержали на границе с Казахстаном перевозчика, который под видом капусты пытался ввезти в Россию более четырех тысяч среднеазиатских черепах на сумму свыше пяти миллионов рублей, сообщила РИА Новости таможенный инспектор по связям со СМИ Оренбургской области Ирина Старостина.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Музыка

Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля

В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено 09 июня в 04:10
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Роспотребнадзор предлагает законодательно запретить в России уничтожать продукты питания, пригодные в пищу.
Обновлено в 05:46
Политика

Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину

Гитариста группы "Бахыт-компот" не пустили из России на Украину и запретили въезд на 3 года.
Обновлено в 05:03
Экономика

Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну

Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 05:15
Общество

Петербургские школьники блестяще написали ЕГЭ по математике

В 2019 году школьники Санкт-Петербурга поразили своими результатами на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 04:45
Общество

Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 09:42
Футбол

Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии

Обновлено в 05:59
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Игры

Microsoft объявила последние обратно совместимые игры для Xbox One

Microsoft анонсировала последние обратно совместимые игры для Xbox One: инициатива при этом никуда не денется, но теперь вся её команда будет заниматься контентом для следующего Xbox — Project Scarlett.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»

Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
Происшествия

Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве

Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Общество

В МВД рассказали россиянам о правилах отдыха голышом

В МВД сообщили, что полиция не расценивает нудизм как хулиганство, если он происходит отдельно от мест массового пребывания людей.
Обновлено в 07:45
Авто

Представлен новый Bentley Flying Spur

Компания Bentley рассекретила седан Flying Spur следующего поколения.
Обновлено в 07:06
Футбол

Бенитес может вновь возглавить «Челси»

Бенитес ранее уже возглавлял «Челси». В сезоне-2012/13 он привёл команду к победе в Лиге Европы.
Обновлено в 07:29
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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