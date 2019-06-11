Футбол
Капитан «Аякса» де Лигт предпочёл перейти в ПСЖ, а не в «Барселону»REGNUM 02:00
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:56, Ашберн
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено вчера в 09:59
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Футбол
«Спартак» и ЦСКА претендуют на японского хавбека
Отмечается, что за японским хавбеком также следит ЦСКА. Напомним, что "армейцы" проявляли интерес к Доану еще в прошлом сезоне.
Обновлено в 06:08
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество
Назван средний возраст вступления россиян в брак
Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
Политика
В Кремле отреагировали на акцию в поддержку журналиста Голунова
12 июня отмечается День России. Также на 12 июня в Москве запланирована акция в поддержку задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Англии ослушавшаяся врачей женщина спасла жизнь «сонному» ребенку
В Англии женщина, ослушавшаяся врачей, спасла жизнь своему «сонному» ребенку.
Обновлено в 04:19
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Лукашенко поручил новому главе МВД «встряхнуть» милицию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому министру внутренних дел Юрию Караеву "встряхнуть" милицию в плане дисциплины сотрудников и уважать обычных людей, сообщило агентство Sputnik Белоруссия со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Россию пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты
Таможенные службы Оренбургской области задержали на границе с Казахстаном перевозчика, который под видом капусты пытался ввезти в Россию более четырех тысяч среднеазиатских черепах на сумму свыше пяти миллионов рублей, сообщила РИА Новости таможенный инспектор по связям со СМИ Оренбургской области Ирина Старостина.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено 09 июня в 04:10
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Роспотребнадзор предлагает законодательно запретить в России уничтожать продукты питания, пригодные в пищу.
Обновлено в 05:46
Политика
Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину
Гитариста группы "Бахыт-компот" не пустили из России на Украину и запретили въезд на 3 года.
Обновлено в 05:03
Экономика
Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну
Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 05:15
Общество
Петербургские школьники блестяще написали ЕГЭ по математике
В 2019 году школьники Санкт-Петербурга поразили своими результатами на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 04:45
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 09:42
Футбол
Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии
Обновлено в 05:59
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Игры
Microsoft объявила последние обратно совместимые игры для Xbox One
Microsoft анонсировала последние обратно совместимые игры для Xbox One: инициатива при этом никуда не денется, но теперь вся её команда будет заниматься контентом для следующего Xbox — Project Scarlett.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»
Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Общество
В МВД рассказали россиянам о правилах отдыха голышом
В МВД сообщили, что полиция не расценивает нудизм как хулиганство, если он происходит отдельно от мест массового пребывания людей.
Обновлено в 07:45
Авто
Представлен новый Bentley Flying Spur
Компания Bentley рассекретила седан Flying Spur следующего поколения.
Обновлено в 07:06
Футбол
Бенитес может вновь возглавить «Челси»
Бенитес ранее уже возглавлял «Челси». В сезоне-2012/13 он привёл команду к победе в Лиге Европы.
Обновлено в 07:29