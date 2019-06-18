Футбол

Де Лигт отказался переходить в «Барселону»Sport24.ru 14:42

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов платить Де Лигту по 15 млн евро в год, в то время как «Барселона» отказалась платить голландцу более 6 млн. В прошлом сезоне Де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей и забил семь голов.
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«Барселона» сделала предложение Матейсу де Лигту и получила отказ

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Де Лигт отказался переходить в «Барселону»

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Де Лигт отказался от перехода в «Барселону»

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Чемпионат15:12

Де Лигт отказался от перехода в «Барселону»

Bookmaker-ratings.ru15:36
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Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
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Ценник на обновленный Subaru Outback начинается с отметки в 2 690 000 рублей.
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Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
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В Испании задержали торговое судно ELG под молдавским флагом, на его борту обнаружили 10 т гашиша в 350 тюках, сообщает налоговая служба страны во вторник, 18 июня.
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Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

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Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
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«Реал» сообщил дату презентации Родриго

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Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27

Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по ПВО поднялись в воздух для перехвата стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США.
Обновлено вчера в 22:37
Футбол

Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках

Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
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Кандидат в депутаты Мосгордумы заявила о нападении на своих помощниц

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Армия и оружие

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Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело

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Обновлено в 15:31
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Первая церемония премии детского телевидения "ТЭФИ-KIDS" состоялась во вторник в Российском молодежном академическом театре (РАМТ).
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По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
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Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы

Предложение убрать клетки или «аквариумы» для подсудимых стало «шоком» для Службы судебных приставов.
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Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

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Документ закрепит в законе понятие «ветхое жилье», которое не угрожает жизни и здоровью граждан, а значит, будет и дальше эксплуатироваться и включаться в программу капитального ремонта.
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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