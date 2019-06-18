Футбол

Капитан «Аякса» Де Лигт отказал «Барселоне»Вести.Ru 16:27

Капитан "Аякса" Маттейс Де Лигт не станет игроком "Барселоны". Переговоры чемпионов Испании с представителями футболиста завершены. "Барселона" не смогла договориться с агентом игрока Мино Райолой.
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«Барселона» сделала предложение Матейсу де Лигту и получила отказ

Sport.ru16:29

Де Лигт отказался переходить в «Барселону»

Sport24.ru14:42

«Милан» не сыграет в Лиге Европы, Зе Луиш и «Порту», «Тамбов» и Саранск

Чемпионат17:00

Де Лигт отказался от перехода в «Барселону»

Матч ТВ15:30

Де Лигт окончательно отказал «Барселоне»

Советский спорт15:27

Де Лигт отказался переходить в «Барселону»?

Спорт-Экспресс15:15

Де Лигт отказался от перехода в «Барселону»

Bookmaker-ratings.ru15:36
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Музыка

«Ленинград» выступит на «Нашествии»

Обновлено в 12:05
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Армия и оружие

Шойгу пообещал российской армии лазерное и гиперзвуковое оружие

Обновлено в 07:55
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания «старший лейтенант»

Отмечается, что эти изменения должны устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, поскольку на сегодняшний день действуют разные сроки получения звания старшего лейтенанта: окончившие военное училище ожидают его два года, а выпускники гражданских вузов — три года.
Обновлено в 18:13
Экология

Жители Сибая жалуются на хлор в воздухе и запах «как в больнице»

Местные жители в социальных сетях сообщают о неприятном запахе «как в больнице», жалуются на жжение и резь в горле.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Общество

Сдающих жилье туристам россиян обложат новым налогом

В России граждан, сдающим жилье туристам, планируют обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца, сообщил глава Минкавказа Сергей Чеботарев.
Обновлено в 18:18
Наука

В результате одомашнивания у собак появились подвижные брови грусти

Именно в процессе эволюции собаки обзавелись особой мышцей для эмоционального воздействия на человека и научились манипулировать людьми.
Обновлено в 16:42
Авто

Обновленный Subaru Outback получил российский ценник

Ценник на обновленный Subaru Outback начинается с отметки в 2 690 000 рублей.
Обновлено в 10:09
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Кандидат в депутаты Мосгордумы заявила о нападении на своих помощниц

Обновлено в 16:22
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 17:46
Политика

Волкер заявил, что Украина должна начать покупать оружие у США

Волкер назвал в числе приоритетных поставок антиснайперские системы, противотанковые комплексы Javelin.
Обновлено в 17:11
Футбол

Хубулов может стать игроком «Рубина»

Выступавший в прошлом сезоне за красноярский «Енисей» полузащитник Арсен Хубулов может подписать контракт с казанским «Рубином».
Обновлено в 15:25
Экономика

ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек

По докладу, к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда.
Обновлено в 04:16
Путешествия

Baijiahao (Китай): в России постоянно обманывают туристов! Прочитайте следующие пять пунктов и не дайте себя обмануть! (Baijiahao)

Следующие пункты помогут вам не попасться на удочку.
Обновлено в 14:00
Экономика

Медведев предложил увеличить детские пособия

По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.
Обновлено в 18:21
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Политика

Минюст США помешал перевести Манафорта в другую тюрьму — NYT

Решение перевести экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в тюрьму в Нью-Йорке было отменено из-за вмешательства американского минюста, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 18:14
Экономика

Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
Обновлено в 13:30
Общество

Фонд Louis Vuitton показывает свою коллекцию в Москве

Обновлено в 18:22
Происшествия

После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек

Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Общество

В России введут штрафы за несанкционированное разжигание костров

По правилам, при введении чрезвычайной ситуации, например из-за жары, запрещено посещать леса, а тем более разводить огонь.
Обновлено в 10:29
Общество

Ступени Ленинской библиотеки ведут к гостайне

В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

Обновлено в 08:13
Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

Обновлено в 17:19
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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