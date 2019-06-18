Футбол
Капитан «Аякса» Де Лигт отказал «Барселоне»Вести.Ru 16:27
Капитан "Аякса" Маттейс Де Лигт не станет игроком "Барселоны". Переговоры чемпионов Испании с представителями футболиста завершены. "Барселона" не смогла договориться с агентом игрока Мино Райолой.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:30, Вашингтон
Музыка
«Ленинград» выступит на «Нашествии»
Обновлено в 12:05
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания «старший лейтенант»
Отмечается, что эти изменения должны устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, поскольку на сегодняшний день действуют разные сроки получения звания старшего лейтенанта: окончившие военное училище ожидают его два года, а выпускники гражданских вузов — три года.
Обновлено в 18:13
Экология
Жители Сибая жалуются на хлор в воздухе и запах «как в больнице»
Местные жители в социальных сетях сообщают о неприятном запахе «как в больнице», жалуются на жжение и резь в горле.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Общество
Сдающих жилье туристам россиян обложат новым налогом
В России граждан, сдающим жилье туристам, планируют обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца, сообщил глава Минкавказа Сергей Чеботарев.
Обновлено в 18:18
Наука
В результате одомашнивания у собак появились подвижные брови грусти
Именно в процессе эволюции собаки обзавелись особой мышцей для эмоционального воздействия на человека и научились манипулировать людьми.
Обновлено в 16:42
Авто
Обновленный Subaru Outback получил российский ценник
Ценник на обновленный Subaru Outback начинается с отметки в 2 690 000 рублей.
Обновлено в 10:09
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 17:46
Политика
Волкер заявил, что Украина должна начать покупать оружие у США
Волкер назвал в числе приоритетных поставок антиснайперские системы, противотанковые комплексы Javelin.
Обновлено в 17:11
Футбол
Хубулов может стать игроком «Рубина»
Выступавший в прошлом сезоне за красноярский «Енисей» полузащитник Арсен Хубулов может подписать контракт с казанским «Рубином».
Обновлено в 15:25
Экономика
ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек
По докладу, к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда.
Обновлено в 04:16
Путешествия
Baijiahao (Китай): в России постоянно обманывают туристов! Прочитайте следующие пять пунктов и не дайте себя обмануть! (Baijiahao)
Следующие пункты помогут вам не попасться на удочку.
Обновлено в 14:00
Экономика
Медведев предложил увеличить детские пособия
По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.
Обновлено в 18:21
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Политика
Минюст США помешал перевести Манафорта в другую тюрьму — NYT
Решение перевести экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в тюрьму в Нью-Йорке было отменено из-за вмешательства американского минюста, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 18:14
Экономика
Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»
Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
Обновлено в 13:30
Общество
Фонд Louis Vuitton показывает свою коллекцию в Москве
Обновлено в 18:22
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Общество
В России введут штрафы за несанкционированное разжигание костров
По правилам, при введении чрезвычайной ситуации, например из-за жары, запрещено посещать леса, а тем более разводить огонь.
Обновлено в 10:29
Общество
Ступени Ленинской библиотеки ведут к гостайне
В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
Обновлено в 17:19
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27