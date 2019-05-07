Капитан «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клубаСоветский спорт 07:31

Защитник мадридского Атлетико Диего Годин сообщил об уходе из команды по окончании сезона. Ранее сообщалось, что он покинет чемпионат Испании и подпишет контракт с миланским Интером.

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Капитан «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба

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