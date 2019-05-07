Футбол
Капитан «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клубаСоветский спорт 07:31
Защитник мадридского Атлетико Диего Годин сообщил об уходе из команды по окончании сезона. Ранее сообщалось, что он покинет чемпионат Испании и подпишет контракт с миланским Интером.
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Происшествия
На проспекте Юрия Гагарина горел торговый павильон
Обновлено в 18:32
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
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В Шереметьево объяснили причину возвращения SSJ 100 в аэропорт
Согласно хронологии, самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт из-за отказа радиосвязи и автоматического управления.
Обновлено в 13:53
Общество
Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока
Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.
Обновлено в 18:56
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
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Обновлено в 07:19
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Общество
В России упростят процедуру получения инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Обновлено в 15:05
Происшествия
Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены
Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.
Обновлено в 15:54
Кино
Актрисе из сериала «Игра престолов» запретили его смотреть
Родители 15-летней Беллы Рэмси, сыгравшей роль Лианны Мормонт в "Игре престолов", запретили дочери смотреть сериал из-за обилия жестоких сцен, сообщают РИА Новости со ссылкой на FoxNews.
Обновлено в 20:00
Общество
Фокус на digital
Корреспондент Сиб.фм побывал в контактном центре Tele2 в Челябинске, который недавно отметил 10-летие.
Обновлено в 04:40
Политика
На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с РФ
Из-за падения объемов торговли с Россией Киев понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам
Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
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В Госдуме раскритиковали «Парад дошкольных войск»
Ранее во вторник, 7 мая, стало известно, что в центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск», в котором приняли участие более 500 детей.
Обновлено в 09:18
Общество
На Сицилии распродают дома за один евро
Обновлено в 20:10
Армия и оружие
В Москве пройдет генеральная репетиция Парада в честь Дня Победы
По Красной площади пройдут 35 пеших расчетов и 132 единицы военной техники.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
CNN: США считают, что Иран перебрасывает морем баллистические ракеты
Вашингтон полагает, что Иран, вероятно, осуществляет переброску баллистических ракет малой дальности на борту кораблей, которые находятся в Персидском заливе.
Обновлено в 16:57
Происшествия
«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено в 16:04
Политика
Мэй вознамерилась остаться премьером Британии до осени
Глава британского правительства Тереза Мэй, вероятно, сохранит свой пост до осени, сообщают СМИ.
Обновлено в 20:12
Шоу-бизнес
Харламов сарказмом ответил на появление пятилетней дочери в Instagram
Артиста удивили интересы современных детей Резидент Comedy club Гарик Харламов похвастался, что его пятилетняя дочь завела собственный аккаунт в социальной сети Instagram.
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Спорт
Российская бегунья Савина дисквалифицирована на 12 лет
Тренер спортсменки отстранен на четыре года Российскую бегунью на средние дистанции Ксению Савину дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на 12 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.
Обновлено в 15:08