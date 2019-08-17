Футбол

Капитан «Ахмата» получил удаление на 7-й минуте матча с «Зенитом»Lenta.ru 12:50

Защитник грозненского «Ахмата» Ризван Уциев получил красную карточку на 7-й минуте матча 6-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Капитан грозненцев Уциев был наказал за фол последней надежды на полузащитнике Александре Ерохине.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Зенит» – «Ахмат». Уциев удален на седьмой минуте

Советский спорт12:24

В матче «Зенит» - «Ахмат» случилось ранее удаление

Евро-футбол.ру12:20

«Зенит» — «Ахмат»: Уциев удален с поля

Спорт-Экспресс12:11

Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Ахматом»

Петербургский дневник10:54

Капитан «Ахмата» удален на первых минутах матча с «Зенитом»

Sportbox.RU12:24

Капитан «Ахмата» удален на первых минутах матча с «Зенитом»

Матч ТВ12:24

Хусаинов: в эпизоде с Уциевым фол был неумышленный, тут надо было давать жёлтую

Чемпионат13:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:20, Ашберн
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Общество

На Сочи обрушился сильный ливень

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Политика

В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17

Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области погиб один человек

Обновлено в 12:15
Авто

Fiat представил трехмерный макет нового купеобразного кроссовера

Итальянская компания Fiat показала трехмерную масштабную модель своего будущего кросс-купе Fastback.
Обновлено в 03:36
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Гаджеты

Новое поколение процессоров Intel HEDT обеспечит прирост производительности... на 3-7%

Пока же частоты определялись, как 2,19-3,28 ГГц, но это либо ошибка ПО, либо тесты попросту проходил ранний образец.
Обновлено в 07:18
Происшествия

На акции в центре Москвы начались задержания

В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний.
Обновлено в 10:19
Музыка

Басков поделился видео с Зеленским

Российский певец Николай Басков поделился архивным видеороликом с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:43
Политика

Глазьев покинет администрацию президента

Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено 15 августа в 20:42
Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России пилотам А321

Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

Семь человек отравились подсолнечным маслом в Ульяновской области

Обновлено вчера в 03:33
Шоу-бизнес

Гагарина опубликовала архивное фото, показав маму в юности

Полина Гагарина в микроблоге опубликовала архивное фото, показав, как ее мама выглядела в юности.
Обновлено в 10:19
Происшествия

СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском

Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Авто

В России разрешили использовать компактные автомобильные номера

Обновлено в 00:04
Футбол

Фанаты «Зенита» выступили против полиции на игре с «Ахматом»

Обновлено в 12:30
Гаджеты

Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию

Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Трамп пригрозил объявить «Антифа» террористической организацией

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением признать леворадикальную организацию "Антифа" террористами.
Обновлено в 12:57
Политика

Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции

Как сказано в субботнем коммюнике Еврокомиссии, в Люксембурге Юнкеру провели холецистэктомию (удаление желчного пузыря).
Обновлено в 11:20
Происшествия

Переговоры пилотов А321 могли опубликовать любители

Обновлено в 05:35
Здоровье

В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

Обновлено в 13:07
Гаджеты

Nokia 7.2 оказался очень тонкой моделью, судя по последним рендерам

Источник опубликовал новые рендеры перспективного смартфона Nokia 7.2, и судя по ним аппарат окажется очень тонким.
Обновлено в 12:52
Единоборства

Российская команда победила в «Танковом биатлоне»

Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском отеле выросло до девяти

Обновлено в 09:11
Общество

Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Кино

Умер создатель анимированного кролика Роджера Ричард Уильямс

16 августа в своем доме в Бристоле скончался аниматор Ричард Уильямс, создатель знаменитого кролика Роджера и Джессики Рэббит в фильме Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера».
Обновлено в 13:07
Происшествия

Мародеры по частям растаскивают севший в кукурузном поле самолет

Обновлено в 07:03
Общество

Минздрав предложил меры для борьбы с курением на работе

Министерство здравоохранения предложило работодателям штрафовать сотрудников за курение на работе.
Обновлено в 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное