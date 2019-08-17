Футбол
Капитан «Ахмата» получил удаление на 7-й минуте матча с «Зенитом»Lenta.ru 12:50
Защитник грозненского «Ахмата» Ризван Уциев получил красную карточку на 7-й минуте матча 6-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Капитан грозненцев Уциев был наказал за фол последней надежды на полузащитнике Александре Ерохине.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:20, Ашберн
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