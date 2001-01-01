Все знают его уровень, вопрос времени, когда он наберет кондиции.

Капитан «Ахмата»: «Все знают уровень Глушакова, он нам поможет»

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Происшествия В Шереметьево проводится проверка из-за задержек багажа В московском аэропорту Шереметьево проводится внутренняя проверка из-за задержек с выдачей багажа, рассказал журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.

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Общество Определены города с самым высоким ростом зарплат Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".

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