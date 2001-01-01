Футбол
Капитан «Ахмата»: «Все знают уровень Глушакова, он нам поможет»ProstoProSport 06:55
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:27, Вашингтон
Гаджеты
Vivo представила новый бюджетный смартфон iQOO Neo
Обновлено в 01:54
Происшествия
При пожаре на секретной подлодке погиб 37-летний брянский моряк
Среди 14 погибших моряков-подводников во время пожара на военном исследовательском глубоководном аппарате был и 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев – уроженец Почепа, сообщил телеканал «Городской».
Обновлено в 06:24
Финансы
За полугодие объем торгов на «Московской бирже» сократился на 6,4%
В июне 2019 года общий объем торгов на рынках "Московской биржи" вырос по сравнению с маем на 8,5% - до 66,1 трлн рублей, по сравнению с июнем 2018 года он меньше на 6,6%. При этом число рабочих дней в июне 2019 года было на 2 меньше, чем в мае 2019 года и июне 2018 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Шереметьево проводится проверка из-за задержек багажа
В московском аэропорту Шереметьево проводится внутренняя проверка из-за задержек с выдачей багажа, рассказал журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Ульяновске потушили пожар на рынке
Пожар в двухэтажном металлическом ангаре на вещевом рынке в Ульяновске полностью ликвидирован, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
В Норвегии сообщили о взрыве газа на подводной лодке России
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Российский депутат избил полицейского лопатой
Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.
Обновлено в 07:29
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Гаджеты
HP, Dell, Microsoft и Amazon могут перенести производство из Китая
HP и Dell, которые совместно контролируют около 40% рынка, хотят перенести до 30% мощностей в сегменте производства ноутбуков, при этом руководство HP думает над созданием новой цепи поставок в Тайване или Таиланде.
Обновлено в 07:52
Спорт
Загитова и Медведева включены в пул допинг-тестирования ISU
Обновлено в 05:11
Футбол
«Спартак» представил форму из переработанных бутылок
Обновлено в 07:35
Авто
Renault представила новое поколение Captur
Компания Renault официально представила новое поколение самого популярного кроссовера в Европе Captur.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Швеции задержали рэпера A$AP Rocky
Шведская прокуратура в среду сообщила о задержании рэп-исполнителя A$AP Rocky в Стокгольме после произошедшей ранее драки, сообщается в заявлении ведомства.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Врачи в Калининграде просят об экспертизе по делу об убийстве младенца
Калининградская областная организация профсоюза работников здравоохранения и врачебная палата призвали провести независимую медицинскую экспертизу по делу об убийстве младенца в роддоме Калининграда.
Обновлено в 07:19
Политика
Представитель Верховного суда Украины заявил, что ЦИК мог не регистрировать Клюева и Шария
«Центральная избирательная комиссия могла вынести решение об отказе в регистрации Анатолия Шария и Андрея Клюева кандидатами в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду», — рассказал Смокович.
Обновлено в 07:30
Здоровье
В Бийске закрыли отделение травматологии из-за нехватки кадров
В Бийске закрыли отделение травматологии горбольницы. Причина - острая нехватка медработников.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото в белье после родов
Певица группы «Фабрика» Саша Савельева продемонстрировала сохранившуюся после родов фигуру на фото в белье.
Обновлено в 06:26
Политика
Володин потребовал не допустить возрождения неоколониализма в Африке
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал объединить усилия и не допустить возрождение в Африке неоколониализма и хищнического отношения к ресурсам.
Обновлено в 03:19
Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Курганской области произошел пожар в монастыре
В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Путешествия
Определен лучший город России для курортных романов
Аналитики в туристической отрасли рассказали о том, какие города России больше всего подходят для курортных романов.
Обновлено в 07:52