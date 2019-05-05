Экономика
Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВПИзвестия вчера в 17:01
Достичь темпов роста экономики выше 3% удастся только при условии повышения качества человеческого капитала. Вклад этого показателя в ВВП может увеличиться с нынешних 0,2 процентных пункта до 0,7–0,8, когда будут реализованы «социальные» нацпроекты.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:14, Ашберн
Происшествия
В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже
Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Экс-главком НАТО хочет ограничить россиянам въезд в США
Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть вопрос об ограничении въезда в страну всех граждан России - как ответ на якобы имевшее место "российское вмешательство" в американские президентские выборы 2016 года.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Задержан подозреваемый в массовом убийстве под Челябинском
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Футбол
Рибери покинет «Баварию» по окончании сезона
Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» покинет клуб по окончании сезона после 12 лет в команде.
Обновлено в 05:44
Единоборства
Серроне вызвал Макгрегора на бой
Боец UFC Дональд Серроне после победы над Элом Яквинтой вызвал на поединок экс-чемпиона UFC в лёгком и полулёгком дивизионах Конора Макгрегора.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес
Лариса Долина похудела после болезни
Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерт в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин рассказал о впечатлениях от объединительного поединка между Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Медики готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 01:26
Футбол
«Барселона» вторым составом проиграла «Сельте»
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Сельта» одержали победу над «Барселоной» со счетом 2:0. На 67-й минуте Мальо исполнил подачу с правого фланга фланга атаки в центр на линию вратарской «Барсы», где Макси Гомес опередил Видаля и ударом в падении отправил мяч в угол ворот.
Обновлено вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова
Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику
Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.
Обновлено в 02:10
Политика
Генпрокурора Украины Луценко заметили в аэропорту Рима
В Риме в международном аэропорту имени Леонардо да Винчи во время регистрации на киевский рейс возвращающиеся на Украину генпрокурор Юрий Луценко с женой Ириной и сыном Виталием, сообщает «МК».
Обновлено в 05:24
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено 03 мая в 18:06
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено вчера в 14:22
Авто
Названы самые ненадежные автомобили в России
Эксперты представили ТОП-5 самых ненадежных автомобилей на российском вторичном авторынке возрастом от 3 до 5 лет.
Обновлено 03 мая в 06:25
Происшествия
В Курганской области женщина погибла из-за лесного пожара
Женщина погибла из-за перешедшего из леса в населенный пункт пожара в Курганской области, ведется доследственная проверка, сообщило в воскресенье следственное управление СКРФ по региону.
Обновлено в 06:10
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом
В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен депутат Госдумы Дмитрий Ионин, стреляющий из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 04:53
Политика
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Кино
Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»
Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин сообщил о подготовке спин-оффов сериала «Игры престолов».
Обновлено в 03:14
Футбол
«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»
Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:00
Футбол
Клопп прокомментировал травму Салаха
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек
За получение взяток на сумму свыше 10 тысяч рублей были осуждены 2167 человек. Из них реальный срок получили 446 осужденных.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
В ДНР заявили о перестрелке с украинскими диверсантами
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Прототип бронированного саперного трактора впервые показали в Ростехе
Госкорпорация Ростех показала фото прототипа бронированного трактора-сапера, с помощью которого можно будет обезвреживать мины.
Обновлено в 06:53