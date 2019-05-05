Экономика
Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВПИзвестия вчера в 17:01
Достичь темпов роста экономики выше 3% удастся только при условии повышения качества человеческого капитала. Вклад этого показателя в ВВП может увеличиться с нынешних 0,2 процентных пункта до 0,7–0,8, когда будут реализованы «социальные» нацпроекты.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:13, Ашберн
Происшествия
В Киевской области убит замначальника отделения полиции
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Обновлено в 03:49
Общество
Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию
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Религия
Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Яна Рудковская не любит готовить еду для своей семьи
Яна Рудковская опубликовала в Instagram фото, признавшись фанатам, что не любит готовить еду для семьи.
Обновлено в 00:51
Футбол
Большинство игроков «Зенита» стали чемпионами России впервые в карьере
Большинство игроков петербургского «Зенита» завоевали золотые медали чемпионата России впервые в своей карьере.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Космос
Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик
Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено вчера в 05:16
Общество
Шествие «Бессмертного полка» отменили в Актобе
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Обновлено вчера в 11:28
Транспорт
ФСБ Башкирии примет участие в борьбе с нелегальными перевозчиками
Депутаты Курултая Башкирии совместно с Федеральной службой безопасности разработали законопроект, направленный на борьбу с нелегальными перевозчиками.
Обновлено в 02:40
Единоборства
Геннадий Головкин назвал скучным бой между Альваресом и Джейкобсом
Казахстанский боксер Геннадий Головкин назвал скучным объединительный бой между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Дэниэлем Джейкобсом.
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Общество
В регионы УрФО пришла аномальная жара
«5-9 мая в Свердловской, Челябинской, Курганской областях аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более», — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Происшествия
Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на Кубани
В столкновении двух легковушек в Краснодарском крае погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл переедут в Калифорнию
Принц Гарри и Меган Маркл намерены переехать в Калифонию после рождения ребенка. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на The Sun.
Обновлено в 01:43
Авто
Продажи новых пикапов в России упали на 28%
Обновлено в 02:00
Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Общество
В Японии число детей сократилось до рекордного минимума
Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
Общество
Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать
Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Общество
Феникс (Китай): разве в России есть только медведи? Как насчет превосходного меда? (Феникс)
Большинство людей ассоциируют Россию с Москвой, но на самом деле Россия — конституционная федеративная республика, в состав которой входит 22 республики, 46 областей, 9 краев, 4 автономных округа, 1 автономная область и 3 города федерального значения.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В США прогремел взрыв на химзаводе
Обновлено вчера в 03:33
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Сети появилось видео со «стреляющим из автомата» депутатом Госдумы
Обновлено вчера в 22:58
Баскетбол
«Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» и сократил отставание в серии
У гостей лучшим стал Кевин Дюрант, в активе которого 46 баллов. Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу "Уорриорз".
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Пьяный лихач протаранил патрульную машину в Петербурге
Обновлено в 03:51
Технологии
Внимательность и «цифровая гигиена»: как защититься от кибератак
Как итог — крупнейшие мировые компании теряют десятки миллионов долларов в год, отмечает Дорофеев.
Обновлено в 03:19
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
Пять тысяч болельщиков встретили «Зенит» в аэропорту Санкт-Петербурга
"Зенит" возвращался в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). В аэропорту "Пулково" команду встретили порядка пяти тысяч болельщиков.
Обновлено вчера в 18:28