Экономика

Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВПИзвестия вчера в 17:01

Достичь темпов роста экономики выше 3% удастся только при условии повышения качества человеческого капитала. Вклад этого показателя в ВВП может увеличиться с нынешних 0,2 процентных пункта до 0,7–0,8, когда будут реализованы «социальные» нацпроекты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мировая экономика оживилась

Ведомости17:44

Эксперты: рост ВВП возможен только при инвестициях в человека

АБНвчера в 23:04

Рост ВВП зависит от повышения качества жизни россиян — Экспреты

Версия.Инфо06:02

В России на 72 дня увеличилась продолжительность жизни

Инвест-Форсайт03:41

Достичь темпов роста экономики выше 3% удастся только при условии повышения качества человеческого капитала

ForRent.ru02:08

России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять

Lenta.ru17:07

Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВП

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Происшествия

Стало известно о состоянии пилотов сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 14:36
Происшествия

Пассажир загоревшегося SSJ-100 рассказал о вспышке белого света

Обновлено в 16:30
Происшествия

Число жертв катастрофы SSJ-100 в Шереметьеве достигло 41

Обновлено в 17:27
Общество

В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года

Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.
Обновлено в 07:03
Авто

В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS

Не исключается возможность того, что кроссовер получит опцию двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Один человек погиб при пожаре самолета в аэропорту Шереметьево

Один человек погиб, по предварительным данным, из-за пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, 5 мая передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Госдуме предложили приостановить эксплуатацию SSJ-100

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Михаил Романов сообщил, что обратился в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с требованием рассмотреть вопрос о приостановке в России эксплуатации Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 16:47
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Superjet приземлился в Шереметьево без связи с диспетчерами

Обновлено в 15:22
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Политика

На выборах президента Северной Македонии лидирует Стево Пендаровски

Выдвиженец от правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски лидирует на выборах президента Северной Македонии.
Обновлено в 16:04
Происшествия

Глава Росавиации прибыл в Шереметьево на место ЧП

Обновлено в 14:57
Происшествия

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Кино

«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе

Отмечается, что до последних "Мстителей" ни одному фильму не удавалось собрать $2,189 млрд в такие сроки.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Политика

В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
Происшествия

Пассажир сгоревшего в Шереметьево самолета: Пожар начался после второго удара о землю

Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, спустя 28 минут после полета вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку.
Обновлено в 16:19
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци.
Обновлено 03 мая в 18:06
Футбол

Дзюба пожелал «Арсеналу» выйти в Лигу Европы

Обновлено в 13:26
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 07:53
Здоровье

Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться

22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.
Обновлено в 17:03
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Политика

Трамп призвал Мюллера не давать показания в Конгрессе

Спецпрокурору Роберту Мюллеру не следует давать показания в Конгрессе относительно возможного российского вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году.
Обновлено в 16:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное