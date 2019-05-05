Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВПИзвестия вчера в 17:01

Достичь темпов роста экономики выше 3% удастся только при условии повышения качества человеческого капитала. Вклад этого показателя в ВВП может увеличиться с нынешних 0,2 процентных пункта до 0,7–0,8, когда будут реализованы «социальные» нацпроекты.

Общество Совфед может выступить с инициативой о запрете кальянов в ресторанах Совет Федерации 31 мая может выступить с предложением по запрету на курение кальянов в ресторанах.

Происшествия WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.

Происшествия Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.

Армия и оружие В Сирии начали раздавать монгольскую гуманитарную помощь Раздача гуманитарной помощи от Монголии наиболее нуждающимся гражданам началась в Сирии, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Смолинский.

Происшествия «Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.

Общество Спойлерами из финала «Мстителей» преподаватель наказал учеников Некоторые зарубежные учителя решили воспользоваться колоссальной популярностью фильма студии Marvel "Мстители 4: Финал" в воспитательных целях.

Общество Резкое похолодание ждет красноярцев 9 мая Красноярск встретит День Победы пасмурной и прохладной погодой. Такие данные приводит сайт гидрометцентра.

Игры В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.

Политика Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.

Происшествия Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.

Хоккей «Даллас» победил «Сент-Луис» и повел в серии Счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Далласа". Ранее сообщалось, что Радулов набрал десятое очко в плей-офф НХЛ.

Происшествия В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате катастрофы в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Наука Бег поможет волгоградцам сэкономить деньги на таблетках У участников марафона, которые полгода готовились к забегу, биологический возраст артерий снизился на 4 года.

Политика Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.

Экономика На проект «Старшее поколение» в Магаданской области выделят 128,9 млн рублей Расходы в рамках национального проекта "Демография" регионального проекта "Старшее поколение", реализуемого в Магаданской области, составят в 2019 году 128,9 млн рублей.

Политика США призвали Турцию прекратить буровые работы у берегов Кипра Госдепартамент США в воскресенье призвал Турцию не вести буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, так как это чревато ростом напряженности в регионе.

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

Происшествия Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.

Происшествия Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Футбол Как в Англии забили «самый неспортивный» гол в истории футбола Несколько дней назад футбольный мир обсуждал громкую историю из матча английского Чемпионшипа «Лидс» – «Астон Вилла».