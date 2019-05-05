Экономика
Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВПИзвестия вчера в 17:01
Достичь темпов роста экономики выше 3% удастся только при условии повышения качества человеческого капитала. Вклад этого показателя в ВВП может увеличиться с нынешних 0,2 процентных пункта до 0,7–0,8, когда будут реализованы «социальные» нацпроекты.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:28, Ашберн
Общество
Совфед может выступить с инициативой о запрете кальянов в ресторанах
Совет Федерации 31 мая может выступить с предложением по запрету на курение кальянов в ресторанах.
Обновлено в 21:18
Происшествия
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 20:21
Армия и оружие
В Сирии начали раздавать монгольскую гуманитарную помощь
Раздача гуманитарной помощи от Монголии наиболее нуждающимся гражданам началась в Сирии, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Смолинский.
Обновлено в 22:09
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Спойлерами из финала «Мстителей» преподаватель наказал учеников
Некоторые зарубежные учителя решили воспользоваться колоссальной популярностью фильма студии Marvel "Мстители 4: Финал" в воспитательных целях.
Обновлено в 20:22
Общество
Резкое похолодание ждет красноярцев 9 мая
Красноярск встретит День Победы пасмурной и прохладной погодой. Такие данные приводит сайт гидрометцентра.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске
Обновлено в 21:49
Игры
В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме
Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа
Обновлено в 04:00
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Обновлено в 17:13
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Хоккей
«Даллас» победил «Сент-Луис» и повел в серии
Счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Далласа". Ранее сообщалось, что Радулов набрал десятое очко в плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 00:31
Происшествия
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате катастрофы в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Обновлено в 17:42
Наука
Бег поможет волгоградцам сэкономить деньги на таблетках
У участников марафона, которые полгода готовились к забегу, биологический возраст артерий снизился на 4 года.
Обновлено в 10:15
Политика
Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
Обновлено в 19:42
Экономика
На проект «Старшее поколение» в Магаданской области выделят 128,9 млн рублей
Расходы в рамках национального проекта "Демография" регионального проекта "Старшее поколение", реализуемого в Магаданской области, составят в 2019 году 128,9 млн рублей.
Обновлено в 21:21
Политика
США призвали Турцию прекратить буровые работы у берегов Кипра
Госдепартамент США в воскресенье призвал Турцию не вести буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, так как это чревато ростом напряженности в регионе.
Обновлено в 19:44
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево
Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами
В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Футбол
Как в Англии забили «самый неспортивный» гол в истории футбола
Несколько дней назад футбольный мир обсуждал громкую историю из матча английского Чемпионшипа «Лидс» – «Астон Вилла».
Обновлено в 17:00
Происшествия
Люди на четыре часа застряли на аттракционе в аргентинском парке
Посетители парка развлечений в аргентинском Сан-Хуане застряли на сломавшемся аттракционе и провели на высоте 20 метров около четырех часов, передает телеканал TN.
Обновлено в 21:20