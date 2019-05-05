Экономика

Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВПИзвестия вчера в 17:01

Достичь темпов роста экономики выше 3% удастся только при условии повышения качества человеческого капитала. Вклад этого показателя в ВВП может увеличиться с нынешних 0,2 процентных пункта до 0,7–0,8, когда будут реализованы «социальные» нацпроекты.
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Эксперты: Рост ВВП России возможен только при инвестициях в человека

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Достичь темпов роста экономики выше 3% удастся только при условии повышения качества человеческого капитала

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Рост ВВП зависит от повышения качества жизни россиян — Экспреты

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В России на 72 дня увеличилась продолжительность жизни

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России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять

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Эксперты: рост ВВП возможен только при инвестициях в человека

АБНвчера в 23:04

Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВП

Известиявчера в 17:01
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Происшествия

Пассажиры загоревшегося в Шереметьево самолета рассказали о ЧП

Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, однако из-за технических неполадок вернулся в аэропорт вылета, а при посадке загорелся.
Обновлено в 15:03
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров

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Происшествия

Двух пострадавших в Шереметьево перевезут в НИИ Склифосовского

Обновлено в 14:20
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Берлине вандалы осквернили памятник «Скорбящая мать»

Обновлено в 14:57
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Происшествия

Ространснадзор внепланово проверит «Аэрофлот» и Шереметьево

Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по ОРВД после ЧП с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, сообщает ведомство.
Обновлено в 18:22
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в последнем матче Еврохоккейтура

Матч четвертого этапа Евротура межу сборными России и Чехии завершился победой российской команды со счетом 4:1. Заброшенными шайбами в составе сборной России отметились Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, оформивший дубль.
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Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Брошенные в Турции. Еще 30 туристов не могут вернуться в Оренбург

Обновлено в 09:38
Общество

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Источник назвал причину гибели части пассажиров сгоревшего самолета

Обновлено в 16:26
Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Общество

Островок уюта

В четвертом квартале 2019 года сотни семей в Белом Яру получат ключи от новых квартир в пятиэтажном доме, построенном по ленинградскому проекту.
Обновлено в 06:53
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево

На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Superjet приземлился в Шереметьево без связи с диспетчерами

Обновлено в 15:22
Политика

Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
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Наука

Зафиксированы волновые свойства антиматерии

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Киркоров объяснил Топалову причину отправки Лазарева на «Евровидение»

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Происшествия

Хронология аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 12:22
Происшествия

Останкинская башня погасла в знак скорби по погибшим в ЧП с SSJ-100

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Здоровье

Оптимизация медицины вышла боком для больных

Все, что смогла сделать терапевт, - выписать направление на рентген кистей рук и дать направление к ортопедам в Детскую городскую больницу св. Владимира.
Обновлено в 17:33
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Происшествия

Бортовой самописец извлекли из съехавшего в реку Boeing 737

Обновлено в 03:26
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Политика

МИД Украины обвинил Россию в кризисе Совета Европы

«С грустью должны констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», — говорится в сообщении на сайте МИДа.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Дети погибших российских и сирийских военных отправились в «Артек»

На отдых в «Артек» отправились 20 детей российских и сирийских военных, погибших при выполнении боевых задач в Сирии, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
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