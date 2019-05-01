Экономика
Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВПИзвестия 17:01
Достичь темпов роста экономики выше 3% удастся только при условии повышения качества человеческого капитала. Вклад этого показателя в ВВП может увеличиться с нынешних 0,2 процентных пункта до 0,7–0,8, когда будут реализованы «социальные» нацпроекты.
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В США задействовали виртуальную реальность для обучения членов антитеррористических подразделений полиции.
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Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.
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