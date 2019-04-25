Экономика
Капитализация Microsoft впервые превысила $1 трлнИнтерфакс 10:22
Акции Microsoft Corporation, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения, резко дорожают в четверг, при этом в начале торгов капитализация компании впервые в ее истории превышала $1 трлн. К 17:05 по московскому времени цена бумаг Microsoft поднимается на 4,1%, до $130,08 за акцию.
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